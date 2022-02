Die drei Dschungel-Musketiere müssen sich im Dschungelcamp noch ein letztes Mal einer Prüfung stellen. Am Ende kann nämlich nur einer die Krone mit nach Hause nehmen. Während Filip und Eric erfolgreich durch die „Athos“ und „Porthos“ Prüfungen gehen, musste Manuel bei „Aramis“ das Handtuch schmeißen.

Am Ende überzeugte Filip die Zuschauer mit seinem ungebrochenen Willen.

Die letzten Dschungelprüfungen

Die drei Dschungelprüfungen tragen jeweils die Namen der drei Musketiere. „Athos“ (Filip), „Porthos“ (Eric) und „Aramis“ (Manuel). Fünf Sterne kann jeder Finalist erspielen. Die Prüfungen waren alle schon mal in einer ähnlichen Form in vergangenen Staffeln zu sehen. Die Frage ist, schaffen es die neuen Finalisten ihre Vorgänger zu übertreffen?

Filip angeschnallt zwischen zehntausenden von Tieren

Wird es Filip schaffen, festgeschnallt in einem überdimensionalen Stern, zehn Minuten gemeinsam mit tausenden Mehlwürmern, Grillen, Maden, Krokodile, Riesen-Kakerlaken, Ameisen und Schlangen auszuhalten? „Du bist dabei überall, wirklich überall am Körper voller Tiere,“ erklärt Sonja Zietlow. Filip steigt in den großen Stern, legt sich auf den Rücken und wird an Armen und Beinen festgeschallt. „Ich habe mich so auf die Prüfung gefreut, aber bisschen Angst habe ich jetzt schon“, offenbart der Hamburger. Tausende Mehlwürmer, Grillen und Maden landen auf seinem rechten Bein. Filip zuckt. „Beißen die?“

Bild: RTL / Stefan Menne

Der Hamburger bleibt aber gelassen. Zwei Minuten sind rum, der erste Stern ist erkämpft. Dann kommen vier Krokodile dazu, die es sich an seinem rechten Arm bequem machen. Jetzt wird auch Filip etwas nervös. Dann kommen Riesenkakerlaken auf dem linken Arm des 27-Jährigen dazu. Filip atmet hektisch. Vier Ameisenester kommen auf sein linkes Bein: „Aaaaah, die brennen richtig.“ Die letzten zwei Minuten muss er mit 24 Schlangen auf Bauch und Kopf durchhalten, aber auch das zieht Filip eiskalt durch. Die fünf Sterne hat er sich also redlich verdient.

Das fiese Fünf-Gänge-Dschungel-Menü für Eric

Auch die finale Essensprüfung ist ein echter Dschungelcamp-Klassiker. In jeder der bisherigen Staffeln musste ein Finalist sich den kulinarischen Herausforderungen des Gastlandes stellen. Zehn Teller für fünf Gänge werden dem Schauspieler nacheinander serviert. Der erste Teller eines Ganges ist immer die schmackhafte Versuchung, eine echte Köstlichkeit. Der zweite Teller ist dann das, was verspeist werden muss, um einen Stern zu bekommen. Wählt Eric den ersten Teller, ist der Stern für den Gang verloren. Die erste Versuchung ist ein vitaminreiche Früchteplatte. Doch dafür ist er nicht ins Dschungelcamp gekommen.

Bild: RTL / Stefan Menne

Auf dem zweiten Teller werden zwei Imala-Augen serviert, um die zu verspeisen hat er 60 Sekunden Zeit. Eric zuckt nicht einmal mit der Wimper und legt los. „Ich habe versucht woanders zu sein, in einem schönen Restaurant“, erklärt der 32-Jährige. Beim nächsten Gang steckt er seinen Kopf in eine Box voller Fliegen. Zwei fette Maikäferlarven sind zu verputzen. Für Eric kein Problem! Bei den Meeresschnecken und dem Straußenherz schafft er es leider nicht, die Portion zu verdrücken. Nach dem verspielten Stern packt ihn der Ehrgeiz, weshalb er vor Kudu Hirn und einem Glas Kuh-Urin keinen Halt macht. Vier Sterne gewinnt der GZSZ-Star für seinen starken Magen.

Ein Glashelm mit Fröschen und Aalen für Manuel

„Es ist ein Klassiker der Dschungelgeschichte“, so Daniel Hartwich. „Zuletzt hat sich daran Larissa Marolt probiert, mit dem sensationellen Erfolg von fünf Sternen.“ Jetzt ist es Manuel, der mit Schwimmbrille und Schnorchel im Gesicht einen Glashelm über seinen Kopf gestülpt bekommt. Doch nicht die Tiere bereiten dem „Prince Charming“-Gewinner Schwierigkeiten. Es ist das Wasser, das dem 33-Jährigen Sorgen bereitet. „Ich habe eine Aqua-Phobie“, offenbart Manuel sorgenvoll.

Bild: RTL / Stefan Menne

Er stellt sich der Prüfung trotzdem. Wasser läuft in sein Helm-Aquarium, ein Aal und zehn afrikanische Krallenfrösche landen in Manuels Helm. Das Wasser steht ihm knapp unter den Augen, als er die Notvorrichtung betätigt. Manuel hat die Prüfung abgebrochen. Die Nase, Druck und dann war es wie so eine Glocke im Kopf – und dann ging es nicht mehr!“, so Manuel geknickt. Null Sterne für ihn!

„Dschungelcamp“-König ist Filip Pavlović

Eric und Filip meisterten beide ihre letzte Dschungelprüfung. Doch letzten Endes hatte der Bachelorette-Kandidat die Nase leicht vorn und wurde zum Dschungelkönig gekrönt. Schon in den letzten Tagen tat Filip sich als großer Favorit hervor und überzeugte die Zuschauer von sich. „Oh mein Gott, danke Leute. Ich bin Dschungelkönig, ich bin einfach Dschungelkönig“, er kann seinen Sieg kaum glauben. Seine Freudenschreie und Tränen kann er selbstverständlich nicht zurückhalten.

Auf Platz drei landete Manuel, der von Anfang an als Favorit galt. Eric muss sich knapp mit dem zweiten Platz begnügen.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.