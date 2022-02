An Tag 14 gibt es Taschentuch-Alarm im Dschungelcamp. Nach langer Zeit treffen endlich die Briefe der Liebsten der Stars ein. Zudem bleibt kein Auge trocken, als Anouschka von ihrer Mutter erzählt. Null Sterne verdanken die Camper dieses Mal nicht Eric, sondern Anouschka und Harald, weil die ihre Prüfung verweigerten.

Am Ende muss Anouschka das Camp verlassen.

Anouschka und die Mutterliebe

„Sie lebt jetzt in Fußnähe zu mir, studiert Philosophie und hat das gleiche Problem wie ich, sie hat es nicht so mit Regeln“, offenbart Anouschka im Dschungeltelefon. „Meine Tochter bedeutet mir alles! Ich war praktisch alleinerziehend. Meine ganze Liebe ging auf dieses Kind und damit erdrückte ich sie natürlich“, so die Schauspielerin. Das lag unter anderem daran, dass ihre Tochter nicht ganz gesund war, als sie zur Welt kam. Denn sie musste am Herzen operiert werden. Zwar sei alles gut gegangen, doch das führte dazu, dass die 57-Jährige Schwierigkeiten hatte, ihrer Tochter Grenzen zu setzen.

Bild: RTL

„Meine Mutter war auch eine Million Mal die bessere Oma, im Vergleich zu ihrer Mutterrolle. Sie war einfach zu jung. Sie hat mich mit noch nicht mal 19 Jahren bekommen“, so Anouschka. Die 57-Jährige habe nie bezweifelt, dass ihre Mutter sie liebte. Aber ihre Kindheit sei durch das ständige Pendeln ein Chaos gewesen. „Wir haben zwischen Berlin und St. Tropez gependelt und waren zwei Jahre in Indien“, erklärt Anouschka. „Sie hat ununterbrochen gedreht und ich wurde immer wegorganisiert“, die Erinnerung treibt ihr Tränen in die Augen.

„Meine Mutter hatte fast ein Jahr Lungenkrebs. Ich habe sie gepflegt. Dann lag sie Krankenhaus und ich habe sie besucht. Und sie so: ‚Geh‘ weg‘. In dem Moment, wo ich fast zur Tür raus war, höre ich: ‚Bitte geh nicht!‘ Ich bin gegangen, weil ich so verletzt war. Aber ich hätte bleiben sollen, denn in der Nacht ist sie gestorben. Solche Sachen sitzen in der Seele und machen einen Menschen verletzlich und unsicher!“

Briefe von den Liebsten im Dschungelcamp

Lange mussten die Camper auf die Briefe ihrer Liebsten warten. Als sie dann eintreffen, versinkt das Camp im Tränenmeer. Filip bekommt aufmunternde Worte von seiner Familie. Eric liest die Zeilen von Peters Frau vor, die den Humor ihres Mannes in den Himmel lobt. Auch Erics Frau Edith ist gerührt. „Ich bin heftig gerührt von deinem Mut. Ich weiß, du wolltest nie darüber sprechen, dass immer noch Ängste aus deiner Vergangenheit geweckt werden könnten“, schreibt Edith.

Die größte Überraschung ist der Brief von Erics Mutter, mit der er schon mehr als ein Jahr keinen Kontakt hatte. „Ich habe deine Botschaft wahrgenommen. Aber jetzt genieße diese Abenteuer und habe Spaß“, Eric ist ergriffen und merkt an, dass es ihm alles bedeute, dass seine Mutter sich melde. Zu guter Letzt ist Harald an der Reihe. Bevor Manuel überhaupt das erste Wort gelesen hat, kullern dem Designer schon die Tränen über die Wangen. „Mach bitte weiter. Bewahre vor allem deine Ruhe und deine Vernunft. Hier zu Hause ist alles ok. Aber du fehlst mir natürlich, denn wir beide sind ja eins geworden“, liest Manuel vor. Der Absender der Zeilen ist Haralds Hund Billy King!

Bild: RTL

Schweißtreibende Schatzsuche und Prüfungsverweigerung Nr. 2

Filip und Manuel treten gemeinsam zur Schatzsuche an. Doch die südafrikanische Hitze (es hatte teilweise 37 Grad), machte es ihnen schwer. Bis zu fünf Schlüssel konnten die beiden erspielen, um die Schatzkiste zu öffnen. Dafür musste einer Logikaufgaben lösen, während der andere schweißtreibende Fitnessübungen ausführt. An dieser Stelle müssen wir euch wohl nicht erklären, wer was gemacht hat! Am Ende schaffen sie es, den richtigen Schlüssel zu erspielen und die Schatzkiste (die mit einer Mango gefüllt war) zum Camp zu bringen.

Bild: RTL / Stefan Menne

In die Dschungelprüfung mussten diesmal Anouschka und Harald. Die gesamte Gruppe war sich sicher, dass die beiden das rocken werden, schließlich sind sie ja auch außerhalb des Camps so etwas wie BFFs. Ihre Aufgabe lautete: ein Memory der etwas anderen Art. Ziel war es, sich die Bilder auf 16 großen Memorykarten an einer Wand zu merken. Antwortet jemand falsch, geht es für den jeweils anderen in den Tank mit Innereien, Fleischabfällen, Fischschlotze und vielem mehr. Doch die beiden weigern sich sofort, zur Prüfung anzutreten. Wieso? Als Vegetarier will sich Harald nicht in den Tank voll mit Innereien setzen und Anouschka möchte nicht tagelang noch nach den Abfällen stinken.

Bild: RTL / Stefan Menne

Wie das Camp auf die zweite Prüfungsverweigerung reagiert, werden wir aber wohl erst in der heutigen Sendung sehen.

Anouschka fliegt aus dem Dschungelcamp

Spannend wird es dieses Mal bei der Entscheidung, wer im Camp bleiben darf und wer gehen muss. Zittern müssen Peter und Anouschka. Und beide hoffen inständig, dass es nicht sie selbst trifft. Am Ende muss Anouschka gehen. Damit ist auch die letzte Frau aus dem Dschungelcamp gewählt worden. Eine Premiere – zum ersten Mal besteht das Camp nur aus Männern.

