Ups, das hätte vermutlich nicht passieren sollen. Beim „Dschungelcamp“ blieben scheinbar die Mikrophone unabsichtlich an – und offenbarten einen eher unangenehmen Lästermoment der beiden Moderatoren.

Vor allem Daniel Hartwich teilt ordentlich aus.

Dschungelcamp 2022: Panne bei Live-Übertragung

Die Tatsache, dass die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich nie ein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es um die Kandidatinnen und Kandidaten der Show geht, ist für den großen Erfolg der Reality Show mitverantwortlich. Wie sich in der aktuellen Staffel aber zeigt, scheinen die beiden diese ehrliche Haltung in jedem Lebensbereich zu haben.

Lästereien gibt es deshalb sogar während der Show über das eigene Produktionsteam. Das wurde dem Publikum jetzt verdeutlicht, als die Mikrofone der beiden Moderatoren vermutlich aus Versehen an blieben und ein Gespräch der beiden enthüllten. Denn statt dem eingeplanten „RTL Direkt“ hört das Publikum noch einen Teil von Daniels Kommentaren zur Show.

Daniel Hartwich lästert über Produktionsteam

Dieser war nämlich von einer vorangegangenen technischen Panne während der Show irritiert und erzählt seiner Kollegin Sonja: „Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, wie man so was timed. Und was eigentlich diese Menschen in der Sendeabwicklung so da machen, das werde ich in meinem Leben nie verstehen. Beim Radio verstehe ich das, beim Fernsehen raffe ich es nicht.“ Klare Worte des Moderatoren, der sich auch von Sonjas abschwächenden Entgegnungen nicht beruhigen lässt.

Denn anschließend lästert er über einen speziellen Kollegen und sein Auftreten. „Der Jonas muss auch so tierisch müde sein. Wie sieht der aus? Der sieht immer top aus. Der hat heute Mittag schon – als ich gefragt habe, die wievielte Cola das ist – frustriert abgewunken. Da habe ich gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir nur mit diesen Menschen?“

Szene wurde rausgeschnitten

Dass der Dreh von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ auch eine enorme Belastung für alle hinter der Kamera ist und für das Produktionsteam vermutlich vorrangig stressig ist, hat Hartwich damit einmal mehr klargemacht.

Zu dem Fauxpas hat bisher übrigens keiner der beiden Stellung genommen. RTL äußerte sich auf Nachfrage der BILD-Zeitung jedoch zu dem Vorfall und erklärte: „Bei diesem Talk äußerte sich Daniel Hartwich lobend über seine Kolleginnen und Kollegen in Köln und vor Ort – von einem Wutanfall kann daher keine Rede sein.“

Die Lästerei, die in der Folge vom Dienstag zu hören war, wurde auf der Streamingplattform RTL+ jedoch rausgeschnitten. Ganz so ernst dürfte die Situation aber ohnehin nicht gewesen sein. Denn schon während dem Gespräch konnte man auch das ein oder andere Schmunzeln und Lachen hören.