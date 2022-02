Gewisse Menschen glauben, sie seien in gewissen Bereichen einfach etwas viel Besseres als ihre Mitmenschen. Und sie haben kein Problem damit, das alle anderen in ihrem Bekanntenkreis auch spüren zu lassen. Bei manchen Sternzeichen kommt dieses Phänomen besonders häufig vor.

Diese Tierkreiszeichen tendieren dazu, in bestimmten Bereichen besonders eingebildet zu sein.

Wassermann

Der Wassermann lässt sich gern von seinen Gefühlen leiten und hat kein Problem, das auch zu zeigen. Auch in Gesellschaft lässt er sich von seinen Emotionen einnehmen. Hält er von einer Person und ihren Einstellungen nichts oder findet er sie menschlich einfach unsympathisch, dann hat er keine Hemmungen das auch offen zu zeigen. Das kann sogar so weit gehen, dass er sie vor allen anderen ignoriert. Es kann sogar so kindische Ausmaße annehmen, dass er das auch dann tut, wenn diese Person direkt neben ihm sitzt. Sich in andere Personen hineinversetzen, fällt dem Wassermann besonders schwer. Oft würde ihm ein bisschen mehr Feingefühl nicht schaden.

Stier

Der Stier ist eines der arrogantesten Sternzeichen überhaupt. Ständig meint er, dass seine Meinung ein ungeschriebenes Gesetz ist. Er weiß nämlich alles besser, weil er überzeugt davon ist, dass niemand klüger ist als er. Zeigt ihm jemand seine Grenzen auf und argumentiert vehement gegen den Stier, dann bleibt er stur und rückt keinen Zentimeter von seinem Standpunkt ab. Das führt oft dazu, dass er Freundschaften und Beziehungen ohne Grund aufs Spiel setzt, weil er glaubt, er wäre etwas Besseres. Denn er glaubt nämlich, sein Wissen übersteigt das von allen um ihn herum.

Waage

Die Waage glaubt manchmal, sie hätte die Weisheit mit Löffeln gegessen. Gerade bei moralischen und ethischen Fragen hält die Waage sich nämlich für einen wahren Experten. Andere können mit ihrem moralischen Kompass, wenn es nach der Waage geht, nicht mithalten. Bei Diskussionen rund um das Thema Moral sollte man bei der Waage deshalb sehr vorsichtig sein, denn hier kennt sie keinerlei Kompromisse. Um bei diesen Konflikten die Oberhand zu gewinnen, hat sie kein Problem damit, ihrem Gegenüber so richtig unter die Nase zu reiben, wie wenig Ahnung ihr Gegenüber hat.