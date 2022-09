„Die richtige Person wird schon kommen…“ Jaja, manchmal müssen wir dem Glück einfach ein bisschen auf die Sprünge helfen! Egal ob es unser Mindset ist oder einfach der falsche Ort, an dem wir suchen: Unsere Tipps helfen dir weiter! 😉

Bitte nichts erzwingen

We know… Du hättest dir jetzt natürlich als ersten Tipp etwas anderes erwartet als das! ABER, lass uns bitte ausreden: Vor allem Menschen, die schon länger auf der Suche nach einer neuen Liebe sind, setzen sich häufig unter den Druck und stempeln jeden erfolglosen Flirtversuch als eine Abwertung ab. Dabei ist es wichtig, der Liebe Zeit zu geben und nichts zu erzwingen. Wer also „Ich finde die Liebe“ verinnerlicht, darf sich schon bald auf ein Liebesglück freuen! ☝

Mutig sein

In Zeiten von Dating-Apps und Co. ist es oft ganz schön schwierig, jemanden im „real life“ kennenzulernen! Wer auf jeden Fall richtig mutig ist: Unsere Bauern der diesjährigen 19. Staffel von Bauer sucht Frau – ab 7. September können wir den Herren und auch einer Dame wieder im Fernsehen zusehen, wie sie die große Liebe suchen und auch gleich ein bisschen Mut für uns selbst mitnehmen. Ach, bei diesen Bauern bereuen wir doch fast, dass wir nicht gleich die Initiative ergriffen haben! 😉

Etwas Neues ausprobieren

Nein, du sollst nicht in einen Swinger-Club gehen oder sonstige Liebesspiele ausprobieren. Außer du willst natürlich, dann go for it! 😝 Was wir damit eigentlich sagen wollen: Probierst du etwas Neues aus, lernst du viele Leute kennen. Du könntest zum Beispiel einem Verein beitreten oder ein tolles Hobby ausprobieren – so lernst du Leute kennen, die garantiert schon einmal einige deiner Interessen teilen! Und das wäre doch schon einmal eine gute Basis, oder nicht?

Der richtige Ort für einen Flirt

Täglich begegnen uns überall unzählige Menschen. Die Möglichkeiten, um jemanden kennenzulernen, sind beinahe unbegrenzt. Allzu romantische Umgebungen sind allerdings nicht besonders gut für einen Flirt geeignet, weil sie einen zu hohen Erwartungsdruck aufbauen können. So kann ein Flirt im Club ganz schnell ausarten… Wie wäre es einmal bei einer Ausstellung oder im Park? Falls dich niemand ansprechen sollte, nutze doch mal unseren zweiten Tipp! 😉

