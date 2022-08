Vergangenen Dezember gab es ein großes Thema, über das so ziemlich jeder gesprochen hat: Die Fortsetzung von „Sex and the City“! Also zumindest jeder, der die neue Serie streamen konnte. Jetzt hat das Warten aber auch für all jene ein Ende, die kein monatliches Entgelt für einen Streaminganbieter zahlen. Denn „And Just Like That“ kommt ins Fernsehen. Endlich!

Hier findet ihr alles, was ihr über die Free-TV-Premiere wissen müsst.

Auf diesem TV-Sender könnt ihr „And Just Like That“ ansehen

Eingefleischte „Sex and the City“-Fans haben die Fortsetzung der Serie bestimmt schon mehrmals durchgeschaut. Allen anderen – und all jenen, die kein Streaming-Abo besitzen – ist dieser Genuss bisher noch verwehrt geblieben. Hier kommen auch schon die guten Nachrichten: Denn „And Just Like That“ kommt ins Free-TV! Der deutsche Sender Vox zeigt die erste Staffel ab September 2022.

Am 13. September startet die Free-TV-Premiere mit einer Doppelfolge um 20:15 Uhr. Danach folgen jeden Dienstag zwei neue Episoden. Zusätzlich ist die erste Staffel der „SATC“-Fortsetzung ab dem 10. September auch bei RTL+ verfügbar.

Das neue Kapitel einer Kultserie

Für all jene, die dem „And Just Like That“-Hype bisher entgangen sind: Knapp 20 Jahre nach dem Serien-Finale startet das neue Kapitel mit Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in den Hauptrollen. Die BFFs haben ihr kompliziertes (Liebes-)Leben in ihren 30ern hinter sich gelassen und sind jetzt mit all den Turbulenzen konfrontiert, die ein Leben in den 50ern eben so mit sich bringt. Das Sequel zur Kultserie „Sex and the City“ setzt elf Jahre nach den Ereignissen des letzten Films an. Carrie ist mit Mr. Big (Chris Noth) verheiratet, Miranda besucht noch einmal die Universität und Charlotte ist mit ihren Teenager-Töchtern beschäftigt – und ein schwerer Schicksalsschlag überschattet das Leben der New Yorkerinnen.

Good News für alle, denen die erste Staffel gefallen hat! Auf Instagram veröffentlichte der US-Streamingdienst HBO, auf dem „And Just Like That“ ebenfalls zu sehen ist, einen kurzen Clip, in dem es heißt: „Und einfach so kommen wir für Staffel zwei zurück.“ Produzent und Autor Michael Patrick King kann es kaum erwarten, wieder zu drehen: „Ich bin erfreut und aufgeregt, weitere Geschichten dieser lebhaften, mutigen Charaktere zu erzählen – gespielt von diesen kraftvollen, erstaunlichen Schauspielerinnen. Fakt ist, wir sind alle begeistert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits Anfang 2023 könnte es so weit sein!

Bis die zweite Staffel im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird, könnte es allerdings noch ein wenig dauern.