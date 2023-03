Unser Astro-Zeichen sagt sehr viel mehr über uns aus, als wir denken. Viele unsere Eigenschaften besitzen wir nämlich auch aufgrund unseres Sternzeichens. So gibt es einige von uns, die von Natur aus gefährlicher sind als andere. Vor diesen Sternzeichen solltet ihr euch deshalb vielleicht eher in Acht nehmen.

Diese Tierkreiszeichen haben eine dunkle Seite.

Krebs

Eigentlich kennt man den Krebs als sehr emotionales und einfühlsames Sternzeichen. Man hat das Gefühl, dass man ihm alles anvertrauen kann. Denn er hat immer ein offenes Ohr für andere. Doch wie es aussieht, hat der Krebs auch eine dunkle Seite in sich. Denn wie eine Statistik vom FBI verrät, wird das Wasserzeichen häufiger kriminell als die anderen Tierkreiszeichen. Das heißt aber selbstverständlich nicht, dass jeder Krebs kriminell wird. Schließlich setzen sich unsere Eigenschaften neben unserem Sternzeichen auch aus Aszendent, persönlichen Erfahrungen, Mondzeichen und der Erziehung zusammen.

Skorpion

Der Skorpion ist ein recht misstrauisches Sternzeichen. Es fällt ihm eher schwer, anderen zu vertrauen. Zudem kann er auch lange nachtragend sein. Und genau das lässt er seine Mitmenschen auch spüren, wenn sie ihm einmal unrecht getan oder einen Fehler gemacht haben. Also Vorsicht auch vor dem Skorpion – man sollte sich vor ihm in Acht nehmen. Denn es kann lange etwas in dem Sternzeichen schlummern, bevor es seinen Stachel zückt. Dann kann das Wasserzeichen ganz schön gemein und gefährlich werden.

Löwe

Der Löwe liebt es, im Rampenlicht zu stehen. Stiehlt es ihm jemand, kann das Sternzeichen sehr schnell eifersüchtig werden und sogar Streit suchen. Und manchmal kann der Löwe bei dem Versuch, das Scheinwerferlicht zurückzuerlangen, auch sehr verletzend und skrupellos werden. Das Temperament des Feuerzeichens geht mit ihm durch und es wird sprichwörtlich fast blind vor Wut. In solchen Momenten sollte man zunächst Abstand vom Löwen nehmen, bis er sich wieder beruhigt hat. Dann lässt sich alles in einem ruhigen Gespräch klären.