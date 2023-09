Endless Summer? Yes, Please! Zumindest, wenn es nach folgenden drei Sternzeichen geht. Denn sie wollen den Sommer einfach nicht gehen lassen und versuchen wirklich alles, um ihn bis zur letzten Sekunde auszukosten.

Wer dafür zu drastischen Mitteln greift, lest ihr hier.

Widder

Sobald die ersten Sonnenstrahlen vom Himmel fallen, kann man davon ausgehen, dass der Widder mit fix fertig gepackter Badetasche da steht und es gar nicht mehr erwarten kann, ins Freibad zu fahren. Auch wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, ist das Sternzeichen nicht gewillt, seine Quality-Time am Strand aufzugeben. Dafür genießt er diese Momente einfach viel zu sehr. Irgendwann muss sich der Widder jedoch eingestehen, dass der Jahreszeiten-Wechsel ansteht. Zudem macht der Badetag auch nur halb so viel Spaß, wenn bei jedem Windstoß eine Ladung herbstlicher Blätter an einem vorbeizieht, oder?

Löwe

Was der Löwe am meisten am Sommer liebt? Er kann seine Bräune so richtig schön auftanken. Schließlich ist das eitle Sternzeichen davon überzeugt, dass es umso charismatischer auf andere wirkt, wenn seine Haut im Sommer-Glow erstrahlt. Und ganz nebenbei kann der Löwe mit seinem stundenlangen Sonnenbaden seinen Vitamin-D-Haushalt auffüllen. Für ihn ist es eine Win-Win-Situation. Umso schwerer fällt es ihm, all diese Dinge einfach so aufzugeben und in Fall-Mood zu verfallen.

Schütze

Im Sommer ist der Schütze nahezu durchgehend gut gelaunt. Alles fühlt sich leichter und unbeschwert an und das Sternzeichen fühlt sich aufgrund schöner Erinnerungen oft in seine Kindheit zurückversetzt. Um so lange wie möglich an diesem Gefühl festzuhalten, versucht der Schütze den Sommer so gut es geht zu verlängern. Wochenenden am See, Kurztrips ans Mittelmeer und sobald es hier zu kühl ist, müssen eben Destinationen her, die in wärmeren Breitengraden liegen. Das kann allerdings ganz schön ins Geld gehen …