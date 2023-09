Es klingt ein bisschen kurios, wurde für eine Flugzeug-Linie aber zur logistischen Challenge: Weil ein Mann offenbar ziemlich aggressiven Durchfall hatte, musste ein Flug unterbrochen werden.

Die Umstände führten zu einer achtstündigen Verspätung.

Flugzeug muss wegen Durchfall landen

Eigentlich sollte der Airbus der Fluglinie Delta Airlines von Atlanta nach Barcelona fliegen. Doch nach zwei Stunden Flug kam es zu einer abrupten Unterbrechung. Denn die Maschine kehrt um. Warum, enthüllen jetzt Aufzeichnungen der Audioübertragung aus dem Flugzeug. Demnach kontaktierte das Personal nämlich die Luftraumüberwachung. Der Pilot erklärte, dass es bei dem Flug zu einem Problem kam, das eine Landung notwendig machte. „Wir hatten einen Passagier, der im ganzen Flugzeug Durchfall hatte, deshalb sollen wir nach Atlanta zurückkommen“, verrät der Pilot laut Medienberichten.

Auf der bisherigen Reise hatte der Passagier also offenbar ziemliche Magenprobleme. Laut Ansicht des Piloten war es deshalb notwendig, die Maschine wieder zu landen und gründlich zu reinigen, bevor es weitergehen konnte.

Acht Stunden Verspätung

Wie einige Daten von Flugradar-Beobachtungen zeigen, landete die Maschine tatsächlich wieder in Atlanta. Der Flug nach Barcelona war erst am Folgetag gegen 17 Uhr beendet; ganze acht Stunden später als geplant.

Die betroffene Fluglinie Delta bestätigt gegenüber „Insider“ einige Zeit später, dass es tatsächlich einen Zwischenfall gab. „Der Delta-Flug 194 von Atlanta nach Barcelona kehrte nach einem medizinischen Problem an Bord nach Atlanta zurück“, heißt es in der Stellungnahme. „Unsere Teams haben so schnell und sicher wie möglich gearbeitet, um das Flugzeug gründlich zu reinigen und unsere Kunden an ihr endgültiges Ziel zu bringen.“ Ob jedoch hinter dem „medizinischen Problem“ tatsächlich Durchfall steckte, bestätigt die Airline nicht.