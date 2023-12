Ein seltener Trennungsgrund: Ein 25-jähriger Mann verlässt seine Freundin, weil sie ihm während ihrer Dating-Phase nichts von ihren Schönheits-OPs erzählt hat, sondern erst, als sie bereits zusammen waren. Laut ihm hätte die 26-Jährige ihm das bereits beim ersten Date mitteilen sollen.

Der junge Mann fühlte sich hintergangen, weshalb er seine Freundin kurzerhand verlassen hat. Im Netz geht die skurrile Trennungsstory gerade viral!

Schönheits-OP als „Abturner“ für Männer

Trennungsgründe gibt es zwar viele, aber der hier ist auch für uns eher neu – und ziemlich überraschend! Eine 26-jährige Frau erzählt in einem Forum auf Buzzfeed, dass sie ihren Freund Max durch einen gemeinsamen Freund kennenlernte. Die beiden dateten eine Zeitlang und waren schließlich vier Monate als Paar zusammen. Laut der 26-Jährigen lief in der Beziehung eigentlich alles perfekt, bis Max sie von einem Tag auf den anderen verlässt, weil er von ihren Schönheits-OPs erfährt. Wie die junge Frau erzählt, saßen die beiden gemeinsam auf der Couch, während sie durch Social Media scrollte. Dabei stieß sie auf ein Foto von einer alten Klassenkollegin, die sich im Bikini zeigte. Man konnte dabei offensichtlich ihre Brustimplantate erkennen. Genau in diesem Moment wirft Max einen Blick auf das Handy seiner Freundin und kommentiert das Foto offenbar ganz geschockt mit „eklig“.

Verwundert durch seine Aussage, fragt die junge Frau neugierig nach, warum er das Bild so abwertend kommentiert. Daraufhin erklärte er ihr ganz selbstverständlich, dass Schönheits-OPs Männer ab- statt anturnen. Vor allem „natürliche“ Brüste seien bei Männern beliebter als Implantate. Daraufhin fragte sie ihn: „Bist du also auch von mir dann abgeturnt?“. Max versteht ihre Frage nicht, deshalb klärt die 26-Jährige ihn auf und verrät ihm, dass sie bereits selbst zwei Schönheits-OPs hinter sich hat. Sie habe vor vier Jahren eine Nasen-OP machen lassen, weil sie sich als Kind zweimal die Nase gebrochen hatte und dadurch eine große Beule auf ihrer Nase entstanden war. Außerdem hatte sie mit 23 Jahren eine Brustvergrößerung.

„Er wurde still und ging kurz darauf“

Er konnte die Worte seiner Freundin nicht ernst nehmen und machte Witze darüber. Bis sie ihm alte Fotos von sich zeigte: Dann war der Spaß für ihn offenbar vorbei. „Er wurde still und ging kurz darauf.“, erzählt die 26-Jährige. Das Einzige, was danach kam, war eine SMS, in der stand, dass sie ihre Schönheits-OPs bereits beim ersten Date erwähnen hätte müssen. Max fühle sich deshalb nämlich „hintergangen“ und müsse sich die Sache noch einmal „überdenken“, wie er in der Nachricht weiter schreibt. Danach kam aber nichts mehr von ihm.

Wie die junge Frau selbst erzählt, waren die Schönheitseingriffe für sie eine große Erleichterung, weil sie früher aufgrund ihres Äußeren gemobbt wurde. Online bekommt die 26-Jährige nun jedenfalls jede Menge Zuspruch. Unzählige User:innen sind empört über das Verhalten des Mannes und bestärken die junge Frau. Sie müsse sich für absolut gar nichts rechtfertigen und solle froh sein, dass sie den Typen los ist. Da können wir der Online-Community nur zustimmen!