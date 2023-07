Wasser trinken ist gesund. Und wichtig. Vor allem, wenn’s draußen so richtig heiß ist. Das wissen wir natürlich alle und dennoch schaffen das nur die wenigsten.

Wir haben ein paar Tricks gesammelt, die dir die regelmäßige Wasseraufnahme vielleicht ein bisschen erleichtern.

Ohne Wasser geht nix

Wir alle kennen das: Wenn wir zu wenig Flüssigkeit zu uns nehmen, bekommen wir Kopfschmerzen und werden müde. Kein Wunder, denn immerhin ist Wasser ein wesentlicher Bestandteil unseres Körpers und absolut notwendig für unseren Stoffwechsel. Vor allem im Sommer brauchen unsere Organe Wasser; trinken wir zu wenig, sieht man das unserem größten Organ, der Haut, durch fahlen Teint und Trockenheitsfältchen sofort an. Wir wissen also, dass es super wichtig ist und dass wir vor allem im Sommer mindestens drei Liter täglich zu uns nehmen sollten – und trotzdem ist das im Alltag nicht immer einfach. Höchste Zeit also für ein paar Möglichkeiten uns selbst ein bisschen auszutricksen und dafür zu sorgen, dass viel trinken ab jetzt fix an der Tagesordnung steht.

1. Der Morgen macht den Tag

Klingt abgedroschen, ist aber wahr. Da wir beim Schlafen schwitzen, freut sich unser Körper, wenn er gleich in der Früh mit ordentlich Wasser aufgefüllt wird. Einfach mal probieren, ein bis zwei Gläser Wasser zu trinken, bevor wir morgens das Haus verlassen. Das liefert Energie und kann in puncto Stoffwechseln, sogar den ein oder anderen morgendlichen Espresso ersetzen (wenn ihr wisst, was wir meinen…. 😉

2. Mach es zum Accessoire

Zugeben: Wir Menschen sind manchmal schon sehr komisch, denn während uns ein Krug Wasser und ein Glas optisch schnell mal langweilen, so verhält es sich mit fancy Trinkflaschen genau andersrum. Das Gute: Trinkflaschen gibt es mittlerweile in Trilliarden Trillionen Varianten. Und die sind nicht nur hübsch, sondern auch nachhaltig. Also auffüllen und immer mit dabei haben – das kann gerade jetzt, wenn man im Stau steht, in der U-Bahn feststeckt oder sich beim Shoppen verzettelt, wahre Wunder wirken.

3. Das Auge trinkt mit

Pimp my water! Wie oft haben wir schon gehört: „Ja, ich weiß eh, dass Wasser gesund ist, aber es schmeckt sooo fad!“ Die Lösung: Obst oder Gemüse hinzufügen, et voilà: fertig ist der insta-taugliche Drink! Besonders gut eignen sich sämtliche Beeren, Zitrusfrüchte (hier aber drauf achten, dass die Schale unbehandelt ist), Gurken oder Minze. Also optisch eh ein bisschen wie Cocktails … also mit viel Vorstellungsvermögen … und ohne Alkohol … egal; you can do it!

4. Friendly Reminder

Wer kennt’s nicht: Sobald es richtig stressig wird, vergessen wir das mit der Wasserzufuhr dann endgültig. Das liegt nicht (nur) daran, dass unser Hirn gern mal an die Beschaffenheit eines Nudelsiebs hat, sondern echt einfach daran, dass wir wohl eben doch nicht so Multitasking-fähig sind, wie wir immer glauben. Was also tun? Natürlich zum Smartphone greifen! Entweder tatsächlich regelmäßige Erinnerungen stellen (wetten, es gibt in jedem Freundeskreis eine Person, die das macht?) oder gleich eine der zahlreichen Apps installieren, die einen nicht nur ans Trinken erinnern, sondern auch beim Protokollieren helfen.

5. Iss dein Wasser!

Ja, richtig gelesen; die gute Nachricht für alle Trink faulen: Wasser kann man essen. Oder zumindest quasi. Denn einige Lebensmittel enthalten neben richtig viel Flüssigkeit, auch noch andere Power-Booster wie etwa Vitamine und Mineralstoffe. Wer also große Probleme hat, beim Trinken mitzuhalten, sollte zwischendurch auf Wassermelone oder Blattsalate setzen.