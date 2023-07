Könnt ihr euch noch an dieses berühmte Kleid aus dem Internet erinnern, bei dem wir uns alle gefragt haben, ob es denn jetzt Weiß und Gold oder doch Schwarz und Blau ist? Das sogenannte „The Dress“ ging 2015 Jahren als virales Internet-Phänomen in die Geschichte ein. Jetzt sorgt das berühmte Kleid erneut für Schlagzeilen. Dieses Mal allerdings im Zusammenhang mit einem True-Crime-Fall.

Die Besitzerin des Kleides wurde nämlich beinahe von ihrem Mann ermordet. Jetzt muss er sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.

Versuchter Mord: #TheDress-Besitzerin von Ehemann beinahe erwürgt

2015 löste die Frage um die Farbe eines Kleides eine weltweite Diskussion im Netz aus. Ein Bild davon, das damals auf Tumblr gepostet würde, ließ beinahe das Internet zusammenbrechen (Hier das Originalfoto). Unzählige User waren sich nämlich uneinig darüber, ob „The Dress“ Weiß und Gold oder doch eher Schwarz und Blau ist (Auflösung: Das Original-Kleid ist tatsächlich Schwarz-Blau). So auch das Paar Grace Johnston und ihr Mann Keir aus Schottland, das mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen steckte. Grace hatte das Bild damals ursprünglich ins Netz gestellt. Es handelte sich nämlich um ein Kleid, das ihre Mutter für Grace‘ großen Tag tragen wollte. Die hatte ein Foto davon an ihre Tochter geschickt und damit schon eine Diskussion innerhalb der Familie und unter Freunden ausgelöst, die ebenfalls unterschiedliche Farben sahen. So bat man schließlich das Internet um Hilfe – der Rest ist Geschichte. Die Story ging so viral, dass Grace und ihre Familie sogar in die Ellen DeGeneres Show eingeladen wurden.

Jahre später sorgt die Familie rund um das Kleid erneut für Schlagzeilen. Keir Johnston, Grace‘ Ehemann, muss sich jetzt nämlich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Er soll im März 2022 versucht haben, seine Frau zu erwürgen.

Psychische und körperliche Misshandlung

Es dürfte laut Medienberichten der Höhepunkt jahrelanger häuslicher Gewalt gewesen sein. Zwischen April 2019 und März 2022 soll es zu unzähligen Vorfällen gekommen sein. Keir habe seine Frau mehrfach angeschrien, geschlagen, sie gegen eine Wand geschleudert und sie auch mit einem Messer bedroht haben. Grace soll jahrelang unter psychischer und körperlicher Misshandlung durch ihren Mann gelitten haben. Angeblich habe er sie von Freunden isoliert und sogar ihre Finanzen überwacht.

Seit Juli muss sich der Schotte vor Gericht verantworten. Der 38-Jährige streitet die Vorwürfe bislang ab und weist die Anschuldigungen laut Medienberichten von sich. Die nächste Anhörung in dem Fall soll 2024 stattfinden.