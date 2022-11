Fans der neuen Netflix-Show „Wednesday“ waren ganz schön verwirrt, als sie die Stadt Jericho in der Show gesehen haben. Denn vielen kamen die Gebäude bekannt vor. Und zwar aus einer anderen legendären Show.

Denn online behaupten viele: das ist Stars Hollow.

„Wednesday“ auf Netflix: Fans sehen Ähnlichkeiten zu Stars Hollow

Die neue Netflix-Serie „Wednesday“ sorgt online für viel Gesprächsstoff. Denn die Show rund um die Teenager-Tochter der Addams Familie – Wednesday – hat sich in den vergangenen Tagen eine ziemlich große Fanbase gebaut. Online feiern viele die Arbeit von Hauptdarstellerin Jenna Ortega und betonen, dass die Addams Familie mit ihr eine würdige Nachfolgerin hat.

Doch ein Aspekt der Show sorgt jetzt für Verwirrung: die Stadt Jericho. Zur Erinnerung. Jericho ist jene Stadt, in der Wednesdays Internat ist. Die niedliche Kleinstadt mit dem Pavillon und den kleinen Geschäften kommt vielen bekannt vor. Und zwar aus einer anderen Erfolgsserie. Denn auf TikTok meinen viele Zuschauer:innen zu erkennen: das ist nicht Jericho, das ist Stars Hollow.

Richtig, die Kleinstadt, in der die Gilmore Girls Rory und Lorelai leben. Die Stadt, die wohl bei uns allen den Wunsch nach Landleben, kleinen Diners und Stadtversammlungen geweckt hat. Und eben diese Stadt soll jetzt auch der Drehort für die Horrorserie sein – der Rückzugsort für Monster und andere Kreaturen?

Naja, nicht so ganz, denn Fans vermuten, dass es sich einfach um das gleiche Set handelt, das für die Netflix-Serie verwendet wird. Und um das zu beweisen, stöbern sie tief im Serienarchiv.

Spielt die „Addams Family“ im gleichen Universum wie „Gilmore Girls“?

Ganz schön überzeugend, oder? Sind Rory und Wednesday also Nachbarinnen? Und leben die Gilmore Girls in einer Stadt voller mysteriöser Morde? Erklärt das Wednesdays Begeisterung für Espresso? Tja, liebe Seriendetektive, wir müssen euch leider enttäuschen. Denn obwohl die beiden Sets wirklich zum Verwechseln ähnlich aussehen, dürfte es sich nicht um die gleiche Location handeln.

via GIPHY

„Gilmore Girls“ wurde nämlich in den Warner Brother Studios in Kalifornien gedreht, während „Wednesday“ in Rumänien aufgezeichnet wurde. Gegenüber dem rumänischen Radiosender „Kissfm.ro.“ schilderte der Serienmacher Tim Burton nämlich: „Der Versuch, Rumänien wie Vermont aussehen zu lassen, war eine interessante Herausforderung, aber es ist uns gelungen, viele neue Drehorte zu finden. Und im Studio hatte ich den Platz, um die Kulissen zu bauen, das war großartig. Wir hatten genug Platz, um Außenanlagen zu bauen, bzw. die Stadt Jericho zu errichten. Es ist, als würden die Sets zum Leben erwachen, und das unterstützt die gesamte Atmosphäre der Serie.“

Während einige Locations der Show also real existierende Schlösser in Rumänien sind, wurde Jericho laut Medienberichten in dem Filmstudio Buftea Studios aufgebaut. Sieht also nicht so aus, als wäre es tatsächlich das gleiche Set. Ein offizielles Statement gab es aber noch nicht – also wer weiß, vielleicht wurde der Pavillon aus Stars Hollow ja ausgeliehen? Denn eines haben beide Städte gemeinsam: sie wurden von New England inspiriert. Und wer weiß, vielleicht bestand das Setdesigner-Team hinter „Wednesday“ ja aus einigen „Gilmore Girls“-Fans.

via GIPHY