Nachhaltigkeit ist das Thema unserer Generation. Wir versuchen unser Leben inzwischen so zu gestalten, dass wir der Umwelt so wenig wie möglich schaden. Aber wie kombinieren wir dieses Umweltbewusstsein mit unserem Reise-Bedürfnis? Wir haben Tipps für euch, wie nachhaltig Reisen für euch möglich wird.

In drei Punkten haben wir zusammengefasst auf was ihr achten müsst, wenn ihr eine umweltfreundliche Reise planen wollt.

Verantwortung für die Umwelt übernehmen

Der Sommer ist endlich da und wir haben uns einen Urlaub und eine Auszeit nach dem letzten Jahr wohl redlich verdient – da sind wir uns alle einig. Und im besten Fall sollte diese Auszeit dann bitte auch noch nachhaltig sein. Aber kann Verreisen überhaupt wirklich nachhaltig sein? Ja, kann es! Zugegeben: Es ist mit mehr Planung und Recherche verbunden, klar. Wenn man aber weiß, wo und wie man am besten ansetzen kann, ist es gar nicht mal so schwer.

So funktioniert nachhaltig Reisen

Auf diese Punkte müsst ihr achten, wenn ihr mit eurer Reise euren ökologischen Fußabdruck verringern wollt. Los geht’s:

1. Das Verkehrsmittel

Beim nachhaltigen Reisen ist es wichtig die Verhältnismäßigkeit von Entfernungen zu beachten. Wenn der Urlaub nur der kurzen Entspannung und Erholung über ein verlängertes Wochenende dient, dann reicht möglicherweise auch ein Reiseziel in Mitteleuropa. Hier gibt es eine ganz einfache Faustregel: Die Entfernung zum Urlaubsort sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Reisedauer stehen. Müsst ihr die Distanz mit dem Flieger bestreiten? Dann versucht die Reise zu verlängern. Es ist nun mal leider so, dass eine Flugreise eine der umweltschädlichsten Reisen ist. Ist ein Urlaubsort nur mit dem Auto erreichbar, dann wäre es vielleicht eine Alternative für euch eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Handelt es sich um eine Städtereise in Europa, sind die Städte in der Regel immer mit dem Zug oder mit einem Reisebus erreichbar. Dafür müsst ihr also weder zum Auto greifen, noch mit dem Flieger fliegen.

2. Die Wahl der Unterkunft

Um zu prüfen, ob ein Hotel wirklich versucht umweltfreundlich zu sein, müsst ihr genauer hinsehen. Macht das Hotel ein ökologisches Statement? Umweltfreundliche Hotels achten nämlich immer auf die größtmögliche Transparenz bei der Kommunikation ihres ökologischen Konzepts. Dafür weisen sie alle wichtigen Infos auf ihrer Website aus. Es gibt sogar einige Buchungsplattformen für nachhaltige Hotels. Wovon ihr unbedingt die Finger lassen solltet, sind All-Inclusive Reisen. Damit unterstützt ihr meist nur große Tourismuskonzerne und nicht die einheimische Bevölkerung. Besser ihr bucht ein Bed and Breakfast oder kleinere Hotels oder Apartments, die von Einheimischen betrieben werden. Auch das Angebot von Bio-Hotels und Bio-Bauernhöfen wächst stetig. Bio-Hotels sind dazu verpflichtet sich an nachhaltige Grundsätze zu halten, damit sie sich so nennen dürfen. Unter anderem müssen sie weniger Plastikmüll produzieren und es dürfen nur Bio-Produkte angeboten werden. Außerdem darf die umgebende Natur nicht der Architektur des Hotels angepasst werden.

3. Darauf könnt ihr außerdem noch achten

Je weniger Gepäck ihr im Schlepptau habt, desto besser. Denn je leichter euer Reisegepäck ist, desto weniger CO₂ wird beim Transport mit Auto, Zug oder Flugzeug verbraucht. Achtet außerdem darauf, dass ihr so wenig Plastikmüll wie möglich produziert. Feste Seifen und Feste Deos sind hier die Urlaubsretter. Denn die kleinen Testgrößen-Tuben von Flüssigseifen und CO., die ins Handgepäck passen, werden nicht mehr gebraucht. Auch auf der kulinarischen Seite könnt ihr CO₂ einsparen. Bewusster Konsum ist hier das Stichwort. Gutes Essen gehört auf jeden Fall zu jeder Reise dazu. Im Urlaub gilt dieselbe Devise wie auch zu Hause: Saisonal und regional. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit. Die kürzeren Transportwege der Lebensmittel führen dazu, dass ihre wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben.