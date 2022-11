Der Countdown bis Weihnachten ist offiziell eröffnet! Dazu gehört natürlich auch ein passender Adventskalender, um sich schon mal so richtig für das Fest der Freude in Stimmung zu bringen. Umso besser, wenn dieser mit tollen Beauty-Produkten gefüllt ist, nicht wahr?

Hier findet ihr unsere Favoriten der diesjährigen Beauty-Adventskalender. In no particular order 😉

Lush

In diesem Jahr verwöhnt uns Lush wieder mit einem duftenden Adventskalender. Hinter insgesamt 25 Türchen (das Bonustürchen gibt’s für uns, da man in Großbritannien üblicherweise erst am 25. Dezember die Bescherung feiert) verstecken sich vegane Produkte in Fullsize, Bestseller, Retro-Produkte und jene, die exklusiv für den Kalender entwickelt wurden.



Die Box des Adventskalenders besteht übrigens aus 100 % recyceltem Karton – das Band der Verpackung ist aus 100 % recycelten Plastikflaschen gemacht. Nach der Weihnachtszeit kann man den großen Karton auch ganz einfach wiederverwenden. Dazu einfach die Trennwände herausnehmen und Make-up, Souvenirs oder was einem sonst noch so einfällt, aufbewahren.

Hinter dem Design steckt die Wohltätigkeitsorganisation Arthouse Unlimited. Diese Charity-Organisation präsentiert die künstlerischen Talente von Erwachsenen mit neurodiversem und körperlichem Unterstützungsbedarf.

Bild: Lush

Den Kalender gibt es für 235 Euro online oder in den Lush-Shops. Alternativ bekommt ihr auch einen Kalender mit 12 Überraschungen, für ca. 110 Euro.

Kiehl’s

Auch die Beauty-Marke Kiehl’s hält mit ihrem Adventskalender einige Überraschungen für uns bereit. Mit der wunderschönen und weihnachtlichen Verpackung kommen bestimmt auch Anti-Weihnachtsliebhaber ins Schwärmen. Und auch der Inhalt kann sich sehen lassen: Denn hinter den Türchen befinden sich 24 Hautpflege-Überraschungen. Die Favoriten der Konsument:innen treffen dabei auf tolle Neuheiten. Unter anderem dürfen wir uns hier auf Feuchtigkeitscremen, Gesichtsreinigung, Seren sowie Gesichtsmasken freuen. Das tolle Design stammt von Made by Radio.

Für ca. 100 Euro könnt ihr den Kalender im Shop kaufen oder online bestellen.

The Body Shop

Bei The Body Shop hat man nicht nur in Sachen Beauty-Produkte eine große Auswahl – auch bei den diesjährigen Adventskalendern habt ihr die Qual der Wahl. Denn ihr könnt euch zwischen drei verschiedenen Ausführungen entscheiden. Der rote Kalender (am Bild unten abgebildet) enthält beispielsweise 25 Überraschungen. Unter anderem befinden sich darin verschiedene Body Butters, Reinigungsmasken, Body Scrubs und vieles mehr.

Den kleinsten Kalender bekommt ihr für 59 Euro, die mittlere Größe um 99 Euro und die XL-Version gibt es für 139 Euro – im Onlineshop oder im Store.

Cosmeterie

Der Cosmeterie Beauty-Adventskalender besteht aus 24 luxuriösen Beauty-Produkten, die in der Cosmeterie Weihnachtswerkstatt liebevoll verpackt wurden. In jedem Päckchen verbirgt sich ein wahrer Beauty-Schatz, der von Experten ausgesucht wurde. Welche Produkte es genau sind, bleibt bis zum Auspacken ein Geheimnis, denn es soll ja schließlich bis zur letzten Sekunde spannend bleiben. Eines können wir aber schon verraten: Der Inhalt des gesamten Kalenders kommt auf einen Wert von über 300 Euro. Darin findet ihr Marken wie Paula’s Choice, Dr. Tonar oder Rahua.

Den Überraschungskalender könnt ihr ganz einfach im Onlineshop der Cosmeterie bestellen – für ca. 79 Euro.

Rituals

Rituals feiert den Weihnachtscountdown richtig fancy. Um den diesjährigen 3D-Adventkalender nutzen zu können, ist vorher etwas Handarbeit gefragt. Denn der wunderschöne Baum (hergestellt aus recyceltem PET) inklusive Lichterkette muss erst aufgebaut werden, nachdem man ein schönes Plätzchen dafür gefunden hat. Der The Ritual of Advent Kalender wurde dafür kreiert, sich jeden Tag von einem der 24 Päckchen überraschen zu lassen und Körper, Geist und Seele zu verwöhnen. Dahinter verbergen sich Produkte im Wert von fast 130 Euro, darunter auch vier Mini-Duftkerzen. Eine für jeden Adventssonntag!

Den 2D-Kalender bekommt ihr um ca. 70 Euro – online oder im Store. Die 3D-Version gibt es für ca. 100 Euro – am Bild oben. Und der Premium-Adventskalender mit einem Warenwert von 250 Euro gibt es um etwa 150 Euro.

Douglas

Wer sagt denn, dass Beauty-Adventskalender nur etwas für weibliche Personen sind? In diesem Jahr gibt es bei Douglas auch einen eigenen Men Advent Calendar. Darin befinden sich 24 Produkte, die jeder Mann sofort in seine Morgen- und Abendroutine einbauen sollte. Von feuchtigkeitsspendenden Gesichtsmasken bis hin zu Duschgel, Seife, Handcreme, After-Shave-Produkten und vielen anderen Must-Haves ist hier alles mit dabei.

Der Männer-Kalender ist online oder im Shop um ca. 30 Euro erhältlich.

Essence

„Happy Holidays“ wünscht uns auch das Team von Essence. Die insgesamt 24 Produkte im Kalender sind nicht nur ultra-schön, sondern sorgen auch noch für einen vollständigen Christmas-Look! Damit ist man auch bestens für die Feiertage und sämtliche Events und Partys gerüstet.

Für ca. 26 Euro gibt es den Beauty-Adventskalender online und im Handel.

Catrice

Der Beauty-Kalender von Catrice kurbelt unsere DIY-Skills an. Denn die 24 hochwertigen Papiertütchen können selbst mit passenden Stickern und Zahlen verziert werden. Der Adventskalender kommt auch in sechs verschiedenen Varianten bzw. Farbwelten. Und zwar jeweils im Warenwert von über 100 Euro. Dabei handelt es sich um trendige Produkte in Originalgröße aus dem Standardsortiment von Catrice.

Die Kalender gibt es je um ca. 40 Euro – im Handel und online.

Avant Skincare

Dieses Jahr launched Avant Skincare seinen bekannten 12 Days of Beauty Adventskalender gleich drei Mal – für drei verschiedene Hautbedürfnisse. Jede der 12 Schubladen enthält eine weitere luxuriöse Ergänzung für unsere persönliche Hautpflegeroutine. Zur Auswahl stehen die Varianten „Renew & Rejuvenate“, „Soothe & Calm“ und „Hydrate & Replenish“. Das Besondere dabei: Hinter den 12 Türchen verstecken sich ausschließlich Produkte in Originalgrößen!

Die Varianten mit einem Warenwert von 1.000 Euro gibt es jeweils um 312 Euro online zu kaufen.

Artdeco

Der perfekte Adventskalender für Make-up-Fans: hinter 24 Türen verstecken sich hochwertige Beauty-Highlights in Originalgröße sowie eine Produktprobe mit einem Warenwert von 220 Euro. Im Kalender ist für jeden Geschmack etwas dabei – und auch das glamouröse Styling zur Weihnachtszeit ist somit gesichert!

Erhältlich für ca. 70 Euro online und im Handel.

Rosefield

Beim Design des allerersten Adventskalenders hat sich Rosefield selbst übertroffen. Dahinter verbirgt sich eine festliche Box voller Überraschungen. Wer es nicht mehr erwarten kann, hier ein kleiner Sneakpeak: Produkte von Marie Stella Maris, StarSkin und Nails Inc. erwarten uns hinter den 24 Kästchen.

Den exklusiven Kalender findet ihr im Onlineshop von Rosefield für 210 Euro.

Micaraa

Wer gerne mal auf Naturkosmetik setzt, hat mit dem Adventskalender von Micaraa bestimmt eine große Freude. Hinter den Kästchen findet man 24 achtsame Momente für den Geist sowie 24 Produkte für die Haut. Und zwar Produkte in Originalgröße, Minis zum Testen, Beauty Zubehör sowie ein brandneues Überraschungsprodukt. Tägliche Affirmationen stärken zudem positive Gedanken und helfen somit dem vorweihnachtlichen Stress die Stirn zu bieten, für Ruhe und Besinnlichkeit vor den Feiertagen. Übrigens: Micaraa unterstützt mit jedem verkauften Adventskalender die Tabaluga Kinderstiftung.

Den Kalender könnt ihr euch um 149 Euro online bestellen.

nkm

Die 12 Türchen des nkm Adventskalenders halten jeden zweiten Tag eine Naturkosmetik-Überraschung bereit. Das Beste daran: Der Kalender enthält Produkte, die es bislang noch nicht im nkm-Sortiment gab! Wie etwa das wärmende Kräuterbad sowie der partielle Peeling-Balsam. Außerdem findet ihr darin fünf neue Minis, das limitierte entspannende Kissenspray und noch ein paar andere Goodies.

Der Adventskalender kann für 149 Euro online bestellt werden.