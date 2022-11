Sorge um Jay Leno: Der Fernseh-Moderator war in einen Unfall verwickelt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Berichten zufolge ging das Auto des US-amerikanischen Fernsehstars in Flammen auf. Dabei habe er schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten.

Nach eigenen Angaben des 72-jährigen Komikers gehe es ihm aber soweit „okay“.

Jay Leno erleidet schwere Verbrennungen

Jay Leno ist einer der erfolgreichsten Showmaster der USA. Nun sorgt der 72-Jährige für Besorgnis. Der Fernseh-Moderator hat sich bei einem Unfall schwer verletzt. Medienberichten zufolge brach in seiner Garage ein Feuer aus. Der Comedian wurde daraufhin mit Verbrennungen in eine Spezialklinik eingeliefert.

Noch am selben Tag hätte Leno eigentlich einen Auftritt in Las Vegas gehabt. Wegen eines „ernsten medizinischen Notfalls“ wurde der jedoch abgesagt. Wie das US-Promiportal „TMZ“ berichtet, soll sich der 72-Jährige bei dem Unfall vor allem Verbrennungen im Gesicht zugezogen haben. Laut Bericht befand sich Jay am Sonntag in einer Garage in Los Angeles, in der er seine Wagen untergebracht hat, als auf einmal eines der Autos ohne Vorwarnung in Flammen aufing. Wie genau es aber zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch nicht geklärt.

Jay Leno: „Ich bin okay“

Zunächst war ebenso unklar, wie es dem Talkmaster nach dem Unfall geht. Doch inzwischen konnte Leno selbst Entwarnung geben. Wie „Variety“ berichtet, erklärt er in einem Statement: „Ich habe mir bei einem Benzinbrand schwere Verbrennungen zugezogen. Ich bin okay“, versichert der 72-Jährige. Er benötige „nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen“. Wie schwer die Verbrennungen wirklich sind, ist nicht bekannt; betroffen sei überwiegend seine linke Gesichtshälfte. Auge und Ohr wurden aber offenbar nicht in Mitleidenschaft gezogen. Leno hat alle Auftritte für diese Woche abgesagt.

Jay Leno zählt zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatoren in den USA. Mehr als 20 Jahre lang unterhielt Leno Amerika als Gastgeber der legendären Talksendung „The Tonight Show“. 2014 übergab er das Zepter schließlich an Jimmy Fallon. Leno ist zudem als leidenschaftlicher Sammler von Autos und Motorrädern bekannt. Aus seiner Kolumne „Jay Leno’s Garage“ für das Magazin „Popular Mechanics“ wurde ab 2015 eine TV-Show, die Leno moderiert.