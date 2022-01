Wer kennt es nicht? Man liegt im Bett, ist eigentlich total müde, aber wälzt sich trotzdem hin und her – man kann einfach nicht einschlafen. Ursachen für Schlafmangel gibt es viele, wie zum Beispiel Stress, hormonelle Schwankungen oder einfach zu viele Gedanken im Kopf. Dazu kommt, dass man meist dann auch noch einen wichtigen Tag vor sich hat. Wie ihr den Alltag trotz Schlaf-Entzug gut meistern könnt, erfahrt ihr hier!

Du hast nur wenige Stunden geschlafen? Dann befolg diese Tipps, um gut durch den Tag zu kommen.

Fit werden nach einer kurzen Nacht

Vermutlich haben wir es alle schon des Öfteren erlebt. Man sitzt im Büro oder in der Uni, vielleicht auch im Home-Office, starrt weggetreten vor sich hin und denkt nur an eines: das eigene Bett! Dafür muss nicht mal viel Alkohol im Spiel gewesen sein. Auch wenn wir zu wenig geschlafen haben, kann das zur Dauermüdigkeit am nächsten Tag führen. Fit für die Arbeit oder die Uni zu sein, scheint dann fast unmöglich. Jetzt kommt aber die gute Nachricht: Wir können was dagegen tun! Wir haben hier einige Tipps, wie du den Alltag trotz Schlafmangel gut überstehst.

1. Frische Luft

Tatsächlich ist dieser Punkt wohl der Wichtigste! Geh an die frische Luft! Und das am besten gleich nach dem Aufstehen. Klar, im Winter nicht immer ganz einfach, aber ein Walk an der frischen Luft lohnt sich. Auf diese Weise versorgst du dein Gehirn nämlich mit ausreichend Sauerstoff. Durch die Bewegung wird außerdem auch der Sauerstofftransport verbessert. Der Spaziergang in die Arbeit oder um den Block birgt aber noch einen weiteren Vorteil. Wenn man Tageslicht ausgesetzt ist, wird die Produktion des Schlafhormons Melatonin gestoppt. Man fühlt sich also dadurch gleich wacher und fitter. Also nichts wie raus!

2. Ausgiebig duschen

Was wollen wir, wenn wir wenig geschlafen haben? Richtig – den Kreislauf ordentlich in Schwung bringen! Und das machen wir am besten mit einer ausgiebigen Dusche. Optimal wäre da natürlich mit kaltem Wasser, aber wir geben zu, im Winter nicht unbedingt optimal. Ihr könnt daher ruhig mit lauwarmen Wasser beginnen. Es genügt bereits, die Dusche mit kälterem Wasser zu beenden. Niemand muss also für 10 Minuten unter kaltem Wasser stehen.

Extratipp: Falls die Zeit am Morgen für eine Dusche nicht ganz reicht, solltest du unbedingt aber dein Gesicht mit kaltem Wasser abwaschen. Durch den Frischekick wird die Durchblutung im Gesicht angeregt und man fühlt sich auch gleich wacher.

3. Trockenbürsten

Eine weitere Methode um den Kreislauf in Schwung zu bringen ist das sogenannte Dry Brushing – hierzulande auch Trockenbürsten genannt. Was ihr dazu benötigt ist – wie der Name schon sagt – eine Trockenbürste. Diese bekommt ihr zum Beispiel in der Drogerie. Mit der Bürste massiert ihr dann euren Körper. Die Massage der trockenen Haut stimuliert das Herz-Kreislauf-System, Giftstoffe werden abtransportiert und das Lymphsystem wird angeregt. Deshalb fühlen wir uns nach dieser Eigen-Massage auch gleich wacher.

4. Viel Wasser trinken

Eigentlich sollte dieser Tipp selbstverständlich sein, aber wir erwähnen es hier nochmal explizit. Stay hydrated! Wasser fördert die Konzentrationsfähigkeit und unterstützt so die natürlichen Funktionen des Körpers.

5. Ausgewogenes Frühstück

Neben ausreichend Flüssigkeit, benötigt unserer Körper bei Schlafmangel noch einen zusätzlichen Treibstoff. Ein gutes Früßstück ist daher unerlässlich. Aber wer jetzt an ein Croissant und Kaffee denkt, den müssen wir hier enttäuschen. Ungesundes Essen und ein Übermaß an Kohlenhydraten sorgen für einen Insulin-Peak, auf den schließlich ein Down folgen muss. Heute muss also ein gesundes Müsli, ein Smoothie oder ein Vollkornbrot auf den Tisch. Statt Kaffee solltet ihr besser auf Grüntee ausweichen, da das Koffein des Tees länger wirkt – und nicht gleich wieder in einem Tief endet.

6. Gekühlte Teebeutel

Und da wir schon beim Tee sind: Wenn wir zu wenig geschlafen haben, lassen sich müde Augen fast nicht verhindern. Dabei hilft es, einen benutzten Teebeutel (am besten Grüntee oder Schwarztee), für ca. 15 Minuten in den Kühlschrank zu legen und dann auf die Augen zu geben. Der Teebeutel kühlt und entspannt die Augenpartie sofort. Das Koffein im Tee belebt außerdem die Haut, stimuliert die Durchblutung und wirkt btw noch hautstraffend. Wir fühlen uns nicht nur besser, sondern sehen dann auch gleich etwas frischer aus. Klingt doch gut, oder? 😉

