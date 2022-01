Am 28. Jänner 2022 feiert eine neue Serie auf Netflix Premiere, die schon im Vorfeld für große Verwirrung sorgt. Denn allein der wohl längste Titel aller Zeiten lässt viele Fragen offen. Fest steht aber: „The Women in the House Across the Street From the Girl in the Window“ könnte die wohl spannendste Serie in diesem Jahr werden!

Und auch an Humor fehlt es hier nicht – wie der Trailer beweist.

Neu auf Netflix: Eine Serie, die schon jetzt alle verwirrt

Wir müssen uns erstmal eine offizielle Abkürzung für die neue Netflix-Serie mit dem Titel „The Women in the House Across the Street From the Girl in the Window“ überlegen, bevor wir darüber sprechen können. Aber allein das ist schon eine große Herausforderung. Denn würden wir lediglich von „The Girl in the Window“ sprechen, dann käme wohl allen ein anderer Film in den Sinn. Nämlich der aus dem Jahr 2021, in dem Amy Adams und Anthony Mackie („The Women in the Window“) die Hauptrollen spielen und der leider ziemlich floppte.

Und auch die Abkürzung „TWITHATSFRGITW“ klingt nicht unbedingt nach einer Serie, sondern vielmehr so, als hätten wir uns gerade auf der Tastatur abgestützt und aus Versehen ein Wort getippt.

Ist es ein Krimi? Oder doch Comedy?

Gut, nachdem wir die Titel-Frage schon mal nicht klären konnten und auch die Weiten des Internets noch keine eindeutige Antwort darauf haben, widmen wir uns einfach mal dem Genre. Denn das ist auch schon Punkt zwei, der alle verwirrt! Allein vom Serien-Namen her, könnte man davon ausgehen, dass es sich dabei um eine Parodie des Amy-Adams-Films handelt. Doch der Trailer lässt erahnen, dass der angehende (und unaussprechlich lange) Netflix-Hit einer von der Sorte „Psycho-Thriller-Extrem“ sein könnte.

Kurz zum Inhalt: Anna (Kristen Bell) ist Alkoholikerin und schmeißt dazu gerne mal die ein oder andere Pille ein. Eines Abends beobachtet sie durch ihr Fenster einen scheinbaren Mord in der Nachbarschaft. Allerdings glaubt ihr keiner und auch sie selbst scheint sich zwischendurch nicht mehr ganz so sicher zu sein, ob sie die grausame Bluttat wirklich gesehen hat oder ob ihr der Alkohol-Tabletten-Mix einen Streich spielt.

Klingt doch ziemlich eindeutig nach einem waschechten Thriller, richtig? Tja, wäre da nicht dieses kleine Detail, dass die Serien-Macher ziemlich viele Jokes und lustige Sequenzen mit eingebaut haben. Kristen Bell kennt man außerdem eher aus Komödien, als aus blutrünstigen Streifen. Also auf was dürfen wir uns denn nun freuen? Auf einen Psycho-Thriller? Auf eine Komödie? Oder doch auf eine Satire? Hier scheint sich wohl auch Netflix selbst nicht ganz so einig zu sein. Denn die Mini-Serie wird unter den Kategorien „Krimi“ UND „Comedy“ geführt.

Und wer jetzt immer noch nicht glaubt, dass man bei der Serie momentan noch nicht wirklich weiß, woran man ist, kann sich einfach den Trailer ansehen:

Bis sich das Rätsel der Comedy-Mystery-Serie auflöst, müssen wir uns noch etwas gedulden. Denn „The Women in the House Across the Street From the Girl in the Window“ erscheint am 28. Jänner 2022 auf Netflix.