Deutschland get ready! Ihr bekommt eure eigenen „Fab 5“! Denn die berühmte Show „Queer Eye“ erhält eine deutschsprachige Adaption, die auf Netflix laufen wird.

Und wir wissen bereits, wer den Kandidatinnen und Kandidaten ein rundum Make-over verpasst!

Deutschland bekommt eigenes „Queer Eye“

Eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen von Netflix ist und bleibt „Queer Eye“. Wer die Show (noch) nicht kennt, hier ein kurzes Recap: In jeder Folge krempeln fünf queere Personen (auch als „Fab 5“ bezeichnet), das Leben von anderen Menschen um. Sie verpassen ihnen ein absolutes rundum Make-over! Da dürfen ein neuer Style und ein anderer Lebensstil natürlich nicht fehlen. Ebenso stehen auch die berührenden Schicksale, mit denen die Kandidatinnen und Kandidaten zu kämpfen haben, im Mittelpunkt. Dabei bleibt wirklich kein Auge trocken, das garantieren wir!

Bisher war die Show nur in den USA angesiedelt und feierte damit auch große Erfolge. Doch jetzt wird es höchste Zeit, dass auch andere Länder und Nationalitäten von den Fähigkeiten der fabelhaften Fünf verzaubert werden. Denn „Queer Eye“ kommt ganz offiziell nach Deutschland. „Seit Beginn der Serie 2018 staubte ‚Queer Eye‘ jährlich bei den Primetime Emmy Awards ab und steht bei mittlerweile stolzen neun Auszeichnungen. Nachdem nun eine sechste Staffel mit Start am 31. Dezember 2021 angekündigt wurde, wurde es schleunigst Zeit, den ‚Queer Eye‘-Flair auch zu exportieren – angefangen mit Deutschland“, teilte der Streamingdienst in einer Pressemitteilung mit.

Einen ersten Einblick der Show bekommt ihr hier:

Das passiert in „Queer Eye Germany“

Im kommenden Jahr sollen zunächst mal fünf Folgen von „Queer Eye Germany“ auf Netflix zu sehen sein. Dabei warten allerhand positive Veränderungen auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Und auch an emotionalen Geschichten wird es niemandem fehlen! Mit dabei sind etwa ein Fußballtrainer, dem die „Fab 5“ dabei helfen, sich zu outen. Ein alleinerziehender Vater, der langsam aber sicher den Weg zurück ins Datingleben finden möchte. Oder eine junge Frau, die bereits zahlreiche Schicksalsschläge erlitten hat und endlich wieder das Leben genießen möchte.

Das ist das Team

Wer uns durch die Show begleitet und das Unmögliche möglich macht, hat Netflix bereits verraten! Wir präsentieren: Das Team der Show!

Leni Bolt (Expertise: Life): Leni liegt Zeitmanagement & Achtsamkeit im Alltag wirklich im Blut! Daher ist Leni auch als Work/Life-Coach, Podcast-Host und Hippie im Herzen im Einsatz. Die Mission: Negative Perspektiven zu ändern und den Menschen beim Glücklich-werden zu helfen.

Jan-Henrik Scheper-Stuke (Expertise: Fashion): Jan-Henrik ist ein Dandy, dem modisches Gespür schon in die Wiege gelegt wurde. Der Chef des Berliner Modehauses Auerbach ist Fashion-Experte. Zudem hat er bereits wertvolle Erfahrungen in Sachen Moderation und Schreiben gemacht.

David Jakobs (Expertise: Beauty): David kümmert sich um alle Belange im Bereich Beauty. Dem Hair- und Make-up-Artist ist es besonders wichtig, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Beauty-Routine finden, mit der sie sich wohl in ihrer Haut fühlen.

Aljosha Muttardi (Expertise: Health): Aljosha ist Arzt und Ernährungsberater und baute sich einen Youtube-Kanal mit einer Community von über 200.000 Abonnent:innen auf. Bei „Queer Eye Germany“ hilft er, einen gesünderen Alltag aufzubauen, nicht nur in puncto Essen, sondern auch bei physischer und mentaler Gesundheit.