Wer wollte denn nicht schon immer einmal in einem Möbelhaus übernachten? Für 31 Menschen in Dänemark wurde dieser Wunsch jetzt wahr – jedoch unfreiwillig, denn die Kunden und Angestellten wurden eingeschneit.

Der Vorteil: Für Betten und leckeres Essen war gesorgt.

Übernachtung: „Es gab sogar Bier“

Starker Schneefall sorgte im dänischen Aalborg vergangene Woche für Ausnahmezustände. Es war der stärkste Schneesturm, den Dänemark seit 2018 hatte. Die Schneefälle waren teils so heftig, dass der Heimweg zur Herausforderung wurde. Das erkannten auch die Mitarbeiter einer Ikea-Filiale und entschieden kurzerhand, aus dem Möbelhaus ein einmaliges Hostel zu machen.

Insgesamt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sechs Kunden übernachteten deshalb spontan in der Filiale. Für viele vermutlich ein richtiger Traum, vor allem wenn man den Erzählungen von Einrichtungsleiter Peter Elmose glauben darf.

Denn dieser schildert gegenüber Medien eine Übernachtung, die auch aus einem Weihnachtsfilm stammen könnte. „Wir hatten heiße Zimtschnecken, heiße Schokolade und Kaffee. Es gab sogar Bier“, erzählt er. Die Übernachtungsgäste organisierten Sofas aus der Wohnzimmerabteilung und schauten gemeinsam Weihnachtsfilme und ein Fußballspiel, während gegessen und getrunken wurde. Später wurden auch einige Brett- und Kartenspiele ausgepackt und gegen 23 Uhr durfte sich dann jeder ein Bett aussuchen.

Frühstück mit Zimtschnecken und Kaffee

Nachdem der Fall noch in der selben Nacht in den dänischen Medien zu sehen war, bekamen die Übernachtungsgäste sogar überraschend Besuch. Denn drei Frauen, die in einem naheliegenden Geschäft Schutz vor dem Schnee suchten, kamen kurzerhand vorbei, um ebenfalls im Möbelhaus zu übernachten. „Das war eine einmalige Erfahrung“, fasst Elmose den Abend zusammen. Am nächsten Morgen wurden dann alle mit Zimtschnecken und Kaffee geweckt und bekamen ein Kissen als Souvenir mit.

Klingt also ganz so, als wäre die Übernachtung ein ziemlicher Erfolg gewesen. Das bestätigen auch die Gäste; eine Frau erklärt etwa: „War es nicht schon immer der Traum von jedem, einen Ikea einmal ganz für sich allein zu haben?“

Ähnlicher Fall in britischem Pub

Es ist übrigens nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Menschen an ungewöhnlichen Orten eingeschneit werden. Erst vor wenigen Wochen übernachteten britische Pub-Gäste drei Tage lang in dem Lokal, weil sie komplett eingeschneit wurden.

Auch sie berichteten von einem lustigen Abend in Gesellschaft und wollen sich zum einjährigen Jubiläum sogar wieder im Pub treffen. Also wer weiß, vielleicht ist eingeschneit werden ja eine gute Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen.