Chiara Ferragni und ihr Ehemann, der italienische Musiker Fedez, zählen zu den einflussreichsten Influencern der Welt. Jetzt startet eine eigene Doku-Serie über das Leben der beiden. Prime Video zeigt, was sich abseits der sozialen Medien im Hause „Ferragnez“ so abspielt.

„Es gibt einige Dramen, ein paar Tränen, aber auch viel Liebe und lustige Momente“, verkündet Ferragni auf Instagram.

Das Phänomen „Ferragnez“

Wer so viel Erfolg hat und so einflussreich ist, wie Chiara Ferragni, der generiert natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit. Mittlerweile folgen der Unternehmerin aus Italien bereits mehr als 25 Millionen Menschen. Ihrem Mann, dem italienischen Musiker, sehen tagtäglich über 13 Millionen Follower zu, was er so treibt. Auf ihren Social-Media-Kanälen nehmen die beiden Influencer die User nicht nur mit in ihren glamourösen Berufsalltag, sie zeigen auch Einblicke in das Leben einer Großfamilie.

Sohn Leo und Tochter Vittoria sind in Italien – und in vielen Teilen der Welt – mittlerweile wohl mindestens genauso bekannt, wie ihre berühmten Eltern. Doch Chiara Ferragni und Fedez (Pärchenname: Ferragnez) nutzen ihre Reichweite keineswegs nur für Neuigkeiten in Sachen Mode und Beauty! Sie vermitteln auch immer wieder eine klare Botschaft. Nämlich, dass sie sich durchaus bewusst sind, welchen Einfluss sie haben. Und so kommt es auch, dass sie sich immer wieder für wichtige Themen in Sachen Corona-Virus, Impfungen, Pflegenotstände und Spenden stark machen. Im vergangenen Jahr hat sogar der damaligen Ministerpräsident Giuseppe Conte um Hilfe gebeten. Das Ehepaar sollte die Bevölkerung Italiens dazu animieren, sich an die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Pandemie zu halten.

Im Frühjahr 2020 gelang es dem Paar zudem, nur über Instagram innerhalb kürzester Zeit vier Millionen Euro Spenden für eine neue Intensivstation zu genieren. Dafür bekamen sie auch den Ambrogino d’Oro verliehen, die höchste Auszeichnung der Stadt Mailand.

Den Trailer zur neuen Serie seht ihr hier:

Das sehen wir in der Doku-Serie über Chiara Ferragni

Bereits 2020 gab es mit „Chiara Ferragni – Unposted“ einen Amazon-Film, der ein paar Jahre im Leben des bekannten Ehepaares einfing. Doch jetzt wollten die beiden noch einen Schritt tiefer gehen und haben den Zeitraum zwischen Ende 2020 und Anfang 2021 mit einer Kamera im Rücken verbracht. In „The Ferragnez“ sehen wir einige Dramen, Tränen, viel Liebe und lustige Momente, wie Chiara auf Instagram verkündete. Aufgeteilt auf acht Folgen nehmen uns Chiara und Fedez (der mit bürgerlichem Namen übrigens Federico heißt) mit auf einen Streifzug durch die Luxusvierteln von Mailand.

Zu sehen ist aber auch die Schwangerschaft von Chiara, sowie die Geburt von Töchterchen Vittoria. Und auch Fedez kommt nicht zu kurz! Ein großer Meilenstein des Musikers wird ebenfalls dokumentiert.

Ab heute, dem 9. Dezember könnt ihr „The Ferragnez“ auf Prime Video streamen.

Ein Kleid mit Wow-Effekt

Wie stolz Chiara und Fedez auf ihre Amazon-Doku sind, zeigen sie immer wieder auf Social Media. Daher war auch die Mailänder Premiere ihrer eigenen Serie ein besonderes Highlight für das Paar. Chiara Ferragni ließ sich dabei extra vom Luxushaus Dior ein Kleid schneidern, das wirklich alle begeisterte. Keine Geringere als Maria Grazia Chiuri, die Kreativdirektorin des französischen Labels, hat das Haute-Couture-Kleid entworfen.

Der Traum aus Petrol funkelte, was das Zeug hält! Laut Angaben des Modehauses flossen rund 300 Stunden Stickerei sowie 100 weitere Stunden Feinarbeit in das Kleid. Und das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen!