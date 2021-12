Auch heuer stellt Google die beliebtesten Suchbegriffe zusammen und zeigt damit, welche teils absurden Dinge die Österreicherinnen und Österreicher beschäftigt haben. Heuer sind unter den Top Google-Suchbegriffen neben Sportevents auch die Rückkehr von ABBA und natürlich einige Covid-Themen.

Aber auch Umweltthemen waren in diesem Jahr beliebt.

Top 5 Google-Suchbegriffe: „Corona“ und „Lockdown“

Seien wir mal ehrlich, Google-Suchbegriffe sind nicht immer die Glanzmomente unserer Intelligenz. Wer hat nicht schon einmal die Schreibweise von Wörtern wie „Pasta Asciutta“ nachgeschaut oder drei Mal gecheckt, ob der Supermarkt wirklich offen hat.

Die Google-Suchbegriffe eines Jahres zeigen aber auch, welche Themen die Menschen in den vergangenen zwölf Monaten besonders beschäftigt haben und wozu wir in diesem Jahr noch Fragen hatten.

Dass Covid auch 2021 einen dementsprechend großen Anteil an Suchbegriffen ausgemacht hat, ist also kaum verwunderlich. Begriffe wie „Corona“, „Lockdown“ und „Alles gurgelt“ waren in Österreich unter den beliebtesten Suchbegriffen des Jahres. Zu den Top fünf gehören aber auch zwei Begriffe, die von der Pandemie entfernt sind. Denn auf Platz eins der Suchbegriffe 2021 ist die EM. Platz fünf belegt währenddessen die Champions League. Scheint also ganz so, als könnte nicht einmal eine Pandemie die Fußballbegeisterung bremsen.

ABBA-Comeback oft gesucht

Gesucht wurden aber auch internationale News und Ereignisse. An der Spitze dieser steht 2021 übrigens „Zeitumstellung“, gefolgt von „Afghanistan“ und „Whatsapp-Störung“. Neben „Song Contest“ und dem Begriff „Blackout“ wurde im Bereich der internationalen Schlagzeilen aber auch eine schwedische Band besonders oft gesucht: Das Comeback von ABBA schafft es in der Kategorie immerhin auf Platz acht.

Ein immer wichtigeres Thema scheint für viele Österreicherinnen und Österreicher auch der Klimawandel zu sein. In einer Aussendung zum Jahresrückblick betont Google, dass es bei Klima- und Umweltthemen heuer ein besonders großes Interesse gab. Häufig gesucht wurden etwa die Begriffe „Erhöhte Gewitterwarnung“, „Hohe Hitzewarnung“, das Klimaticket sowie „Erdbeben Wien“.

Zu den „Österreicher*innen des Jahres“ kürt Google übrigens Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg, Dominic Thiem, Marko Arnautović und Christine Aschbacher. Bei internationalen Prominenten wurden Christian Eriksen, Alec Baldwin, Mike Singer, Joe Biden und Bernie Sanders am häufigsten gesucht.

„Was bedeutet rawr?“

Unter den Top-Suchbegriffen des Jahres gibt es aber natürlich auch einige kuriose und skurrile Treffer. So ist die beliebteste „Wo“-Frage in diesem Jahr etwa „Wo bin ich?“. Und während sich scheinbar sehr viele Menschen fragen „Was bedeutet rawr?“ gibt es auch einige, die einfach nicht beruhigt sein können ohne zu wissen „Wie endet Tom und Jerry?“.

Wir müssen zugeben, diese Fragen können wir durchaus nachvollziehen! Und nur zur Info: Rawr ist die Verniedlichung von Brüllen und anderen Lauten von Tigern, Raubkatzen und Dinosauriern. Die meisten googeln es aber vermutlich um sicherzustellen, dass „Rawr“ auch wirklich „Ich liebe dich“ in Dinosauriersprache ist. Wie Tom und Jerry endet wollen wir an dieser Stelle einfach nicht spoilern, also viel Spaß beim googeln.