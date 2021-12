Die vierte Coronawelle hat uns härter erwischt als erwartet. Laut Experten ist die Impfung das einzige, was die Welle brechen kann. Deshalb haben sich nun rund 150 deutsche Unternehmen zusammengetan und ihre Slogans geändert, um mit ihrer Reichweite die Impfkampagne zu unterstützen.

Unter dem Hashtag #ZusammenGegenCorona rufen sie gemeinsam zur Impfung auf.

Slogans für Impfkampagne geändert

In einer gemeinsamen Aktion rufen seit Dienstag mehr als 150 deutsche Unternehmen zur Impfung auf. Von Lidl und Hornbach bis zu Mercedes-Benz, BMW und Volksbank – sie alle nutzen ihre Reichweite nun, um die deutsche Impfkampagne zu unterstützen. Dafür veränderten sie ihre bekannten Werbeslogans und werben unter dem Hashtag #ZusammenGegenCorona in den sozialen Medien für die Corona-Impfung. „Impfen lohnt sich“ von Lidl oder „Impfen, what else“ von Nespresso, die veränderten Werbeclaims zur Corona-Impfung bleiben einem auf jeden Fall im Kopf.

Hinter der Aktion steht Agentur Antoni in Berlin

Es ist die bisher größte Kampagne, die in Deutschland zur Corona-Impfung gestartet ist. Und die Reaktionen auf den sozialen Medien sprechen für sich. Denn immer mehr Unternehmen schließen sich der kollektiven Aktion zum Werben für die Impfung an. Hinter der Idee steckt die Berliner Agentur Antoni. Zunächst sei es gar nicht geplant gewesen, die Kampagne so groß aufzuziehen. Allerdings hatte ihr Agentur-Kunde Mercedes-Benz letzten Endes den Anstoß gegeben, das Ganze größer aufzuziehen.

Mehr Slogans zum Schmunzeln

Auch wir konnten nicht anders und haben uns der Aktion fürs Impfen angeschlossen. Aus „miss, wo immer du bist“, wird „miss, wo immer du impfst“. 😇

Hier haben wir noch ein paar weitere witzigste Claims für euch zusammengesucht.

Geht schneller als einen Espresso zu trinken: Impfen!

Denn es schützt dich und die Menschen in deinem Leben. Deshalb machen auch wir unseren Kolleg:innen weiterhin Impfangebote.

Wir machen mit! #ZusammenGegenCorona pic.twitter.com/UjREvh4iZu — Nestlé Deutschland (@NestleGermany) December 7, 2021

Weitere lustige Slogans findet ihr auf den sozialen Medien unter dem Hashtag #ZusammenGegenCorona.