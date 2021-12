Bereits in der Vergangenheit wurde Ariana Grande vorgeworfen, sie würde sich – was ihre Looks betrifft – zu sehr an anderen Kulturen orientieren. Nun hagelt es erneut Kritik. Die Sängerin soll „Asianfishing“ betreiben.

Vor einiger Zeit wurde Ariana Grande auch schon „Blackfishing“ vorgeworfen.

Betreibt Ariana Grande „Asianfishing“?

Der Begriff „Asianfishing“ bezeichnet eine Methode, bei der sich nicht-asiatische Menschen mithilfe von Make-up oder anderen Mitteln als Personen asiatischer Herkunft inszenieren. Und genau das wird nun Megastar Ariana Grande vorgeworfen. Immer mehr Fans finden, dass sich die Sängerin bei ihren Looks wohl zu sehr an anderen Kulturen orientiert.

Auslöser war ein ganz bestimmtes Fotoshooting. Auf den Fotos trägt sie ein süßes Haarband und ein weiteres um ihren Hals gewickelt, was den Eindruck eines Schulmädchens in Uniform erweckt. Ihre Fans sind aber vor allem von ihrem Make-up irritiert. Ariana hatte die Fotos selbst auf ihrem Insta-Profil geteilt. Nachdem es aber unter dem Post negative Kommentare hagelte, entfernt sie die Fotos wieder von ihrem Kanal.

Viele Fans scheinen aber sichtlich verärgert zu sein. So adressiert ein User an Adriana: „Tu nicht so als würde dir das nicht selbst auffallen!“ Eine andere Twitter-Userin schreibt: „Was ist los mit @Ariana Grande? Warum fischt sie immer in neuen Kulturen, das ist wirklich respektlos und ekelhaft zu sehen, wie sie andere Kulturen für ihren Einfluss nutzt. #blackfishing #asianfishing“.

Influencer Oli London steht hinter der Sängerin

Den Höhepunkt erreicht des Ganze, als sich auch noch ein ganz besonderer Influencer zu Wort meldet. Bekannt wurde Instagram-Star Oli London durch seinen Optimierungswahn. Sein Ziel: So aussehen wie sein größtes Idol – Jimin aus der K-Pop-Boyband BTS. Nach etlichen Schönheits-OPs bezeichnet sich der Influencer nun selbst als „transracial“. Auf Instagram postete Oli dann vor kurzem ein Foto von Ariana Grande und gratuliert Ariana zu ihrem Outing als „transracial woman„.

„Ich möchte @arianagrande zu Ihrem neuen Leben als ASIAN & TRANSRACIAL Frau gratulieren. Ich liebe den neuen Look, Ari, hör nicht auf die Hater, die versuchen zu sagen, dass du keine Asiatin sein kannst – du kannst es!“, so Oli auf Instagram. Weiters richtet er an Ariana: „Willkommen in der Transracial-Community, Ari. Ich bin froh, dass ich Anfang des Jahres meine Geschichte geteilt habe. Ich konnte dir dabei helfen, dich zu outen“. Was Ariana von Olis Unterstützung hält? Wir können an dieser Stelle nur mutmaßen. Fest steht aber, dass sich die Sängerin noch nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert hat.