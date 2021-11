Die Sängerin der Band „Brass Against“, Sophia Urista – oder sollten wir besser sagen „Urinsta“ – hat bei einem Konzert in den USA einem Fan auf der Bühne ins Gesicht gepinkelt. Vor den Augen der fassungslosen Konzertbesucher – und das Video ging natürlich viral.

Die Band hat sich bereits öffentlich für den „Vorfall“ entschuldigt.

Rock-Sängerin Sophia Urista uriniert Fan ins Gesicht

Ok ja, Rockkonzerte schreiben ihre eigenen Gesetze, das wissen wir! Aber das, was diese Sängerin bei ihrem Auftritt gemacht hat, ist, nun ja… sagen wir nextlevel. Bisher haben Brass Against vor allem durch ihre Neuinterpretationen mehr oder minder bekannter Songs von Tool oder Rage Against The Machine auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt landet die Band wegen einer ganz anderen Sache in den Fokus der Öffentlichkeit. Frontfrau Sophia Urista hat einem Fan auf der Bühne ins Gesicht gepinkelt.

Die Band war ein Act des „Welcome To Rockville“ Festivals in Daytona Beach, in Florida und performte ihr Cover des Rage Against The Machine-Klassikers „Wake Up“, als Sängerin Sophia Urista offenbar das Bedürfnis verspürte, auf Toilette zu müssen. Da dies aber während der Performance eher schlecht möglich ist, wurde ein Fan „auserwählt“, um als lebender Lokus herzuhalten.

Ob er genau wusste, auf was er sich da einließ? Vermutlich, denn er hatte sich bereits zuvor eine leere Bierdose an der Stirn befestigt. Jedenfalls stieg er zur Sängerin auf die Bühne, nachdem sie mittels einer Mikrofon-Durchsage einen Freiwilligen gesucht hatte. Der Mann legte sich auf die Bühne und ließ die Frontfrau anschließend „ihr Ding machen“.

rockville is really crazy 😭😭😭 pic.twitter.com/6ekkc0XahC — jayde 🅴 (@jaydetbh) November 12, 2021

Dem Fan schien das Spektakel sichtlich zu gefallen. Nachdem Sophia Urista fertig war, steht der Auserwählte auf und rockt weiter zu der Musik. Naja, solange alle Beteiligten happy sind, sind wir es auch. 😀

Video ging viral: Band entschuldigt sich

Wo viele Menschen sind, gibt es auch viele Smartphones. Heißt: Natürlich wurde die Aktion von dutzenden Konzertbesuchern gefilmt. Es war also durchaus zu erwarten, dass die Aufnahmen im Netz landen und da schnell die Runde machen. Vielleicht war das der Band dann doch zu viel Aufmerksamkeit auf einmal. Auf ihrem Twitter-Account entschuldigt sich Brass Against nun nämlich für das „Pinkel-Gate“. „Wir hatten eine wirklich tolle Zeit gestern Abend beim ‚Welcome to Rockville‘. Sophia hat sich etwas mitreißen lassen. Das war etwas, was der Rest von uns nicht erwartet hat, und das ist etwas, was ihr bei unseren Shows auch nicht wieder sehen werdet.“ Offensichtlich waren also nicht alle Anwesenden so begeistert von der spontanen Aktion der Frontfrau.

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That’s not something the rest of us expected, and it’s not something you’ll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona. — Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021

Wer sich übrigens selbst ein Bild der verrückten Band machen möchte: 2022 kommen sie für einige Konzerte nach Europa.