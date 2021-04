Mit den geplanten Öffnungsschritten für Österreich soll auch das Reisen bald erleichtert werden. Die Quarantänepflicht aus vielen EU-Ländern soll nämlich fallen. Wer Urlaub machen möchte, hat also bald schon etwas weniger Hürden.

Was genau das bedeutet, lest ihr hier:

Urlaub ohne Quarantäne

Gemeinsam mit den geplanten Öffnungsschritten ab 19. Mai soll auch das Reisen für uns Österreicher wieder erleichtert werden. Mit der geplanten Novellierung der Einreiseverordnung soll nicht nur für Touristen aus den meisten EU-Ländern, sondern auch für zurückkehrende Österreicher aus diesen Ländern die Quarantänepflicht wegfallen. Ausgenommen sind Hochinzidenzgebiete, also jene Gebiete, in denen die Infektionszahlen besonders hoch sind. Entscheiden ist hier die 7-Tages-Inzidenz, die bei Hochinzidenzgebieten in der Regel bei über 200 liegt.

Für welche Länder es bald keine Quarantänepflicht mehr geben wird, möchte das Gesundheitsministerium anhand der Corona-Ampel der EU-Gesundheitsagentur ECDC bestimmen. Einer übersichtliche Karte findet ihr hier. Aus Ländern, die auf der ECDC-Karte grün oder orange eingefärbt sind, wird die Einreise auflagenfrei möglich. Bei der Einreise aus (hell-)roten Gebieten reicht nach den Plänen des Gesundheitsministeriums künftig ein negativer Coronatest oder ein Nachweis über Impfung oder Genesung nach einer Corona-Infektion. Für Einreisende aus dunkelrot eingefärbten Gebieten soll weiterhin die zehntägige Quarantänepflicht nach Einreise bestehen. Es soll aber weiterhin die Möglichkeit des Freitestens ab dem fünften Tag geben.

Aus jetziger Sicht würde diese Regelung übrigens bedeuten, dass die Quarantänepflicht für Länder wie Spanien oder Griechenland wegfallen würde. Zurzeit sind aber die meisten EU-Staaten auf der ECDC-Ampel rot. Weiter eine Quarantäne antreten müssten aus derzeitiger Sicht dagegen Einreisende aus Ländern wie Frankreich, Schweden, den Niederlanden, Slowenien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen, Bulgarien, Zypern, Estland und Litauen. Im Falle Rumäniens ist nur die Region um Bukarest derzeit dunkelrot.

Ausnahmen für Pendler gelten weiterhin

Die momentan geltenden Ausnahmen für Pendler sollen laut den Plänen übrigens auch weiterhin gelten. Das Gesundheitsministerium will die Einreiseverordnung regelmäßig anhand der EU-Corona-Ampel novellieren.