Kourtney Kardashian arbeitet derzeit auf Hochtouren, um ihr Lifestyle-Imperium zu erweitern. Mit ihrer Vitamin- und Nahrungsergänzungslinie Lemme teast sie jetzt ein neues Produkt: Gummibärchen für die Vagina. Doch für das Produkt erntet sie jetzt einen Shitstorm.

Denn viele betonen: Kourtney vermittelt mit den Gummies eine vollkommen falsche Botschaft!

Kourtney Kardashian erweitert Lifestyle-Imperium

„Die vaginale Gesundheit ist ein so wichtiger Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens einer Frau (und es wird nicht genug darüber gesprochen), deshalb freuen wir uns so sehr, dieses Produkt auf den Markt zu bringen!“ Mit diesen Worten veröffentlicht Lemme sein neues Produkt Lemme Purr. Wem die Firma nichts sagt: Lemme ist die Lifestyle-Marke von Kourtney Kardashian, bei der sie unter anderem Vitamine verkauft. Ähnlich wie es schon Gwyneth Paltrow bei Goop gemacht hat, versucht Kourtney mit der Firma ihr Lifestyle-Imperium rund um die Webseite Poosh zu erweitern.

Mit Lemme Purr verkauft Kourtney jetzt Gummies, die sich der Vaginalgesundheit widmen sollen. Denn die Kombination aus Ananas, Vitamin C und Probiotika soll laut dem Unternehmen „die vaginale Gesundheit und den pH-Wert verbessern“, heißt es. Das Ziel: „Frische und Geschmack“ sollen unterstützt werden. Letztlich schließt die Werbung mit den Worten: „Gönn deiner Vagina das süße Vergnügen, das sie verdient (und mache sie zu einem süßen Vergnügen). Du weißt ja, was man sagt… du bist, was du isst.“

„Vaginas sind Organe. Sie sind nicht dazu da, ‚gut zu schmecken‘.“

Es sind Werbeslogans, mit denen die Firma wohl lustige Anspielungen und doppeldeutige Witze machen wollte. Doch stattdessen ernten das Unternehmen und insbesondere Kourtney Kardashian einen ziemlichen Shitstorm. Denn viele kritisieren, dass das Produkt absolut nicht notwendig ist. In den Kommentaren zu dem Post schreibt etwa eine Nutzerin: „Das ist lächerlich. Sie [Anm. die Vagina] soll nicht süß riechen oder schmecken. Wenn sie das tut, stimmt etwas nicht.“ Eine andere betont währenddessen, dass das Produkt „ein weiteres Beispiel für die Vermarktung unnötiger Projekte an Frauen“ sei. Denn das Produkt verfolge nur das Ziel, Frauen „so zu verunsichern, dass sie das Produkt kaufen.“

Der Konsens online scheint klar zu sein: die Gummies können zu ganz falschen Erwartungen und Verunsicherungen von Frauen führen. Denn der Geruch oder Geschmack der Vagina sollte nicht süß sein, um jemandem zu gefallen. „Ich bin ein wenig überrascht, dass Kourtney Kardashian diese Art von Botschaft unterstützt“, schreibt eine Userin. „Vaginas sind Organe. Sie sind nicht dazu da, ‚gut zu schmecken‘. Wem schmecken sie?! Das ist so krass und wirft Frauen definitiv zurück. Frauen müssen keine Gummies essen, um sicherzustellen, dass ihre Vagina gut schmeckt. Wir haben Wichtigeres zu tun.“

Kourtney Kardashian now making young girls and women, paranoid about the natural odours of their vagina. — Yee-h0e🤠👢 (@kirsteyxmarie) February 7, 2023

Expertinnen kritisieren neues Produkt von Kourtney Kardashian

Und auch Expert:innen äußern sich mittlerweile kritisch zu den Gummies. Die Gynäkologin Jen Gunter kritisiert die Produkte etwa auf ihrem Instagram-Account und betont, dass das Produkt „nur ein weiterer vaginaler Betrug“ sei. Ihre Follower:innen will sie hingegen aufklären, dass dieses Produkt nicht notwendig ist. Denn: „Jeder, der behauptet, dass deine Vagina nicht frisch ist oder einen besseren Geschmack braucht, ist ein Frauenfeind und eine schreckliche Person“, schreibt sie. „Das Patriarchat für Profit zu instrumentalisieren, ist Frauenfeindlichkeit.“ Letztlich hat sie nur einen Rat: „Wenn du glaubst, dass du ein gesundheitliches Problem hast, wende dich an einen Experten, nicht an eine Kardashian.“

„Jede Person mit einer Vulva oder Vagina hat einen anderen Geruch“

Auch die Ärztin Maddy Dann betont gegenüber der „BBC“, dass die Produkte bestimmt nicht die Funktion haben, die Kourtney vermarktet. Denn: „Jede Person mit einer Vulva oder Vagina hat einen anderen Geruch, einen anderen Duft, einen anderen Geschmack und eine andere Menge an Ausfluss“, sagt sie. „Dieses Produkt suggeriert also, dass jede Frau den gleichen Geschmack, den gleichen Geruch, die gleiche Vagina oder den gleichen Ausfluss haben muss – und das ist einfach nicht realistisch.“

Stattdessen könnten Gummies wie „Lemme Purr“ bei Frauen das Gefühl auslösen, dass sie dringend etwas verändern müssen, wenn ihre Vagina einen anderen Geruch hat. Dabei gilt gerade bei der Pflege der Vagina vor allem eines: „so etwas wie eine unreine Vagina gibt es nicht, die Vagina reinigt sich selbst“.

Wer untenrum ungewöhnlichen Ausfluss, Trockenheit oder neue Gerüche bemerkt, sollte also nicht einfach zu irgendwelchen Gummies greifen, sondern zuerst einmal seine Ärztin oder seinen Arzt befragen und der Ursache auf den Grund gehen!