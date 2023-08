Mit dem Herbst im Anmarsch verändert sich nicht nur die Natur, sondern auch die kosmischen Energien, die unser Schicksal beeinflussen. Und einige von uns können sich durchaus freuen: Denn der September bringt für bestimmte Sternzeichen eine erfrischende Brise des Glücks mit sich.

Diese drei Tierkreiszeichen erwartet ein erfolgreicher September!

Zwillinge

Bei den Zwillingen läuft es im September einfach rund. Dabei dürfen sie sich vor allem über positive Vibes in Sachen Liebe freuen. Bei Dates blühen sie so richtig auf und fühlen sich großartig – was sich natürlich auch auf das Gegenüber auswirkt. Heißt: Zwillinge kommen bei ihren Datingpartner:innen richtig gut an. Aber auch Zwillinge in einer Beziehung erleben einen Aufschwung. Sie fühlen sich ihrem Liebsten oder ihrer Liebsten plötzlich besonders nah. Na, wenn das keine schönen Aussichten für die kommenden Wochen sind?!

Löwe

Der September hat es für den Löwen nochmal so richtig in sich. Das Sternzeichen steckt voller Tatendrang (ja, sogar noch mehr als sonst). Von Action-reichen Wochenendtrips über mega lustige Abende mit Freunden. An Spaß und kurzen Nächten mangelt es die nächsten Wochen definitiv nicht. Das Leben ist schön und man sollte alles tun, um es zu genießen – bis Ende des Monats hat das auch das Sternzeichen verinnerlicht!

Widder

Auch der energiegeladene und optimistische Widder wird im September von einem Schub positiver Energie begleitet. Das zeigt sich bei dem Sternzeichen vor allem im Job. Neue berufliche Möglichkeiten eröffnen sich womöglich, und die kreativen Ideen des Widders könnten Früchte tragen. Jetzt ist für den Widder die optimale Zeit, um mutige Schritte zu unternehmen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Das Feuerzeichen kommt seinen Goals dadurch ein Stückchen näher!