Niederösterreich macht ab 10. Mai als erstes Bundesland in Österreich die Corona-Impfung für alle möglich. Insgesamt werden 326.000 Termine freigegeben

Das teilte die Landesregierung am Mittwoch (28. April) mit.

Niederösterreich: Corona-Impfung für alle ab 10. Mai

Als erstes Bundesland schaltet Niederösterreich im Mai die Impfanmeldung für alle Gruppen frei. Von 3. bis 10. Mai wird es gestaffelte Buchungsmöglichkeiten geben. Den Start machen die Termine für Personen ab dem 50. Lebensjahr. Am 5. Mai folgen dann alle ab dem 40. Lebensjahr, am 7. Mai werden die Termine für die Gruppe ab dem 30. Lebensjahr freigeschaltet und am 10. Mai dann für alle ab 16 Jahren. Insgesamt 326.000 Termine werden damit freigegeben. Die Impfungen selbst finden dann bis Mitte bzw. Ende Juni statt.

Mehr Vakzinlieferungen

Das Impftempo könne wegen größerer Mengen an Vakzinlieferungen beschleunigt werden, hieß es am Mittwoch aus Niederösterreich. Die Landesregierung appellierte bei einem Pressegespräch außerdem an die Eigenverantwortung der Bevölkerung, sich gegen Corona impfen zu lassen. Bisher wurden in Niederösterreich insgesamt rund 580.000 Impfungen verabreicht, 413.000 davon waren Erstimpfungen.

Anmelden kann man sich über die Buchungsplattform von Notruf NÖ. Es gebe genügend Termine für ganz Niederösterreich, so die Regierung. Verimpft werden in erster Linie Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und auch AstraZeneca. Ab etwa Mitte Mai werde dann auch der Impfstoff von Johnson&Johnson ausgeliefert.