Manchmal läuft einfach alles schief und die Situation geht zunehmend bergab. Höchste Zeit also, ein Risiko einzugehen, um endlich ganz authentisch zu leben.

Doch für den Umschwung braucht es vor allem Mut!

Widder

Die Widder gehören zu den passioniertesten Sternzeichen, die gerne aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen. Das kann zwar zu guten Entwicklungen führen; die spontanen Wendungen im Leben haben aber auch immer wieder einmal negative Konsequenzen. Derzeit nagen die Widder etwa an einer Entscheidung in Sachen Liebe, die sie rückblickend vielleicht doch etwas voreilig getroffen haben. Sie sehnen sich also nach einem Neustart und der Chance, alles nochmal neu anzugehen. Dieses Eingestehen von Fehlern ist für sie ein großes Risiko; denn eigentlich geben die Widder ungern zu, dass sie etwas falsch gemacht haben.

Schütze

Schützen brauchen ein konstantes Gefühl von Erfolg und Bestätigung, ansonsten neigen sie dazu, an sich selbst zu zweifeln. In ihrer aktuellen Situation – vor allem in der Ausbildung und im Job – fehlt ihnen aber genau diese Bestätigung und sie merken immer wieder, dass sie hier vielleicht doch nicht richtig sind. Aber liebe Schützen: es ist wirklich nie zu spät für Veränderungen und um ein Risiko zu wagen, auch wenn es sie viel Überwindung kostet. Doch der Schritt wird sich lohnen.

Skorpion

Die sensiblen Skorpione merken in den vergangenen Wochen, dass ihnen etwas fehlt. Denn auch, wenn sie ein großes soziales Umfeld haben, die eine Person, die wirklich immer für sie da ist, gibt es nicht! Stattdessen fühlen sich die Skorpione mehr und mehr wie Floater Friends, die nirgends wirklich dazugehören. Sie wagen also die Veränderung im Freundeskreis und suchen sich eine Gruppe, bei denen sie sich wirklich wohlfühlen. Das kann zwar ein bisschen dauern, doch wenn sie die richtige Person getroffen haben merken die Skorpione sofort: das ist es, wonach sie sich insgeheim gesehnt haben!