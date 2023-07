Beauty-Inspo von Megababe Selena Gomez? Yes please! Und aktuell macht uns die „Only Murders in the Building“-Schauspielerin gerade ihre Maniküre schmackhaft. Denn die 30-Jährige scheint derzeit ganz obsessed mit ihren sogenannten „Angel Nails“ zu sein. Wir zeigen euch, wie der Nageltrend aussieht und, wie ihr ihn ganz einfach selbst hinbekommt.

Gleich vorweg: Fans von dezenten Looks kommen hier ganz auf ihre Kosten!

„Angel Nails“: Selena Gomez präsentiert uns den natürlichsten Nageltrend des Sommers

Im letzten Jahr lieferte Hailey Bieber den wohl gefragtesten Nageltrend unter Beautyaddicts. Die Rede ist natürlich von den Glazed Donut Nails. And the Hype is still going strong! Seit Monaten sind die shiny Nails in unzähligen Varianten einfach überall zu sehen und aus dem Repertoire der Nails Artists gar mehr weg zu denken. ABER: Haileys Chrome-Nails scheinen nun ernsthafte Konkurrenz zu bekommen. Denn die sogenannten „Angel Nails“ sind schon am Vormarsch. Und der Trend kommt ausgerechnet von „Only Murders in the Building“-Liebling Selena Gomez. Denn so schön die Donut-Nägel auch sind – sie müssen jetzt wohl für eine natürlichere Version Platz machen.

Natürlich? Im Sommer? Feiern wir natürlich! Und Selena Gomez ist aktuell das beste Beispiel dafür, dass Nailart nicht immer auffällig und schrill sein sein. Am Red-Carpet und bei Presseevents führte die Schauspielerin erst kürzlich ihre neue Maniküre aus. Und wir lieben den Look einfach. Denn er passt zu wirklich jedem Outfit, sieht chic und elegant aus und sorgt dafür, dass die Hände stets gepflegt aussehen. Weiteres Plus: Durch das natürliche Ergebnis sind Angel Nails wirklich für jeden Nailart-Lover geeignet. Ob für eine Hochzeit, das nächste Date oder einfach so im Alltag – Angel Nails verpassen unseren Händen einen herrlich schimmernden Touch, sind dabei allerdings nicht aufdringlich. Aber überzeugt euch gleich mal selbst:

Was machen Angel Nails aus?

Doch was genau machen Selenas Nails nun aus? Begründer der „Angel Nails“ ist der gefragte Celebrity Nail Artist Tom Bachik. Der Manikürist, der übrigens auch für Margot Robbies „Barbiecore Nails“ verantwortlich ist, teilte auf Instagram nun Selenas neue, glossy und leicht rosa glitzernde Nagelkunst und verpasste der „engelsgleichen“-Maniküre seinen Signature-Namen. It’s giving: eine subtilere Variante der „Barbiecore Nails“. Besonders wichtig ist hier ein semitransparentes Finish, sodass die natürlichen Spitzen des eigenen Nagels noch durchschimmern. Was die Form betrifft, hat sich Selena für kurze Square Nails entschieden. Der Look sieht also nicht nur mega clean und gepflegt aus, sondern ist wegen der kurzen Länge auch noch praktisch.

So geht der Look

Good News: Für den Angel-Style braucht ihr keine besonders ausgeprägten Maniküre-Fähigkeiten. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass eure Nägel in einem passablen, gepflegten Zustand sind. Denn dadurch wirkt das Finish gleich noch sauberer. Dazu feilt ihr die Nägel zuerst in die gewünschte Form und befreit sie anschließend von jeglichen Resten oder Staubkörnern – am besten funktioniert das mit einem Nagelcleaner. Sobald ihr damit fertig seid, könnt ihr auch schon loslegen:

Step 1: Zuallererst kommt ein durchsichtiger Base Coat auf die Nägel.

Step 2: Dann folgt eine Schicht Lack in einem hellen und (ganz wichtig!) semitransperenten Rosa. Der richtige Ton ist dabei essenziell. Denn die Farbe soll weder zu pink, noch zu weiß sein. Tipp: Für die perfekte Nuance könnt ihr auch zwei Nagellacke miteinander vermischen. Gut trocknen lassen!

Step 3: Für das funkelnde Finish wird dann noch ein durchsichtiger Lack mit Shimmer aufgetragen.

Step 4: Zum Schluss wird die Maniküre noch mit einem klaren Top Coat versiegelt. That’s it!