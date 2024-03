Bereits seit Anfang des Jahres kursieren Gerüchte, dass sich Italiens Traumpaar, Influencerin Chiara Ferragni und Rapper Fedez, getrennt haben. Jetzt deutet jedoch alles darauf hin, dass sich die beiden bereits längst im Scheidungsverfahren befinden.

Das lässt vor allem ein Indiz vermuten!

Chiara Ferragni und Fedez: Ehe-Aus nach fünf Jahren?

Chiara Ferragni und Fedez galten seit 2016 als DAS Traumpaar Italiens, gaben sich 2018 das Ja-Wort und ließen die halbe Welt an ihrer Beziehung teilhaben. Mit ihrer eigenen Dokuserie „The Ferragnez“ bekam man sogar einen intimen Einblick in die Eheprobleme der beiden, aber auch in ihr Familienleben und viele große Dramen. Denn vor zwei Jahren erhielt Fedez, der in Italien zu einem der bekanntesten Rappern des Landes zählt, eine schockierende Diagnose: Er litt an einem Tumor an der Bauchspeicheldrüse und musste sich einer schweren OP unterziehen. Chiara war dabei immer an seiner Seite.

Dann wurde auch das Leben der mächtigen Influencerin erschüttert. Ende 2023 kam die Story ans Licht, dass die 36-Jährige offenbar in einen Spendenskandal verwickelt gewesen sein soll. Kurz erklärt: Chiara wird vorgeworfen, dass sie im Zuge einer Charity-Aktion einen bestimmten Kuchen vermarktet und versprochen hat, dass ein Teil des Erlöses an ein Kinderkrankenhaus in Turin gespendet wird. Doch angeblich kam es dazu nie und der Kuchenhersteller spendete lediglich 50.000 Euro von einer Millionen-Summe, die durch den Verkauf eingenommen wurde. Was mit dem Rest des Geldes geschah, ist nicht klar. Ferragni musste ein hohes Bußgeld für den angeblichen Betrug bezahlen und war im Netz großem Hass ausgesetzt. Sie zog sich mehrere Monate lang aus Social Media zurück, der öffentliche Support von ihrem Ehemann Fedez fehlte dabei.

Mann musste zudem nicht besonders aufmerksam sein, um zu erkennen, dass zwischen den beiden etwas nicht stimmte. Denn sie zeigten sich plötzlich nicht mehr gegenseitig auf Social Media, obwohl die Couple-Dynamik von Chiara und Fedez bisher immer ein großer Part ihrer Online-Präsenz war. Das letzte Insta-Posting von Chiara, in dem ihr Noch-Ehemann zu sehen ist, liegt bereits mehrere Monate zurück (10. Dezember 2023) – sehr ungewöhnlich für die Influencerin. Und auch Fedez teilte das letzte Familienposting am 31. Dezember 2023.

„Die Krise ist stärker“

Drei Monate lang äußerte sich Chiara weder zum Spendenskandal noch zu den Trennungsgerüchten. Doch Anfang März gab die Influencerin ein umfangreiches Interview in der italienischen Talkshow „Che Tempo Che Fa“. Moderator Fabio Fazio sprach dabei auch die angebliche Ehekrise zwischen Chiara und Fedez an. Ihre Reaktion: „Es ist eine Krisenzeit, die hatten wir schon einmal. Die Krise ist etwas stärker, also mal sehen, ich weiß es nicht“, so die Italienerin.

Auch auf Instagram gab sie immer wieder Hinweise, dass sie sich gerade mitten in einer Zeit der Heilung befinde und bedankte sich bei ihren knapp 30 Millionen Followern für deren Support.

Die beiden sollen bereits in der Scheidung stecken

Die Gerüchte, dass Fedez bereits aus der gemeinsamen Penthousewohnung ausgezogen sein soll (die das Paar erst Ende des Vorjahres bezog) und Chiara mit einer Scheidungsanwältin in Kontakt sei, halten sich mittlerweile hartnäckig. Dazu kommt noch ein wichtiges Detail, das die Spekulationen mehr oder weniger bestätigt: Die beiden zeigen die Gesichter ihrer Kinder Leone (6) und Vittoria (3) nicht mehr online.

Die Sprösslinge des Paares feierten vor wenigen Tagen beide ihren Geburtstag mit jeweils einer großen Fete. Daran nahmen sowohl Chiara als auch Fedez teil. Doch ein gemeinsames Familienbild der beiden gibt es nicht. Vielmehr teilten die beiden Schnappschüsse ihrer Kinder, jedoch ohne dass man sie von vorne sieht.

Ein ebenso sehr untypisches Verhalten für die beiden, da ihre Follower es gewohnt sind, die zwei Sprösslinge seit ihrer Geburt auf Social Media zu sehen. Befindet sich ein Ehepaar jedoch mitten in einer Scheidung, dann darf es gemeinsame minderjährige Kinder nicht mehr ohne die Einwilligung des Ex-Partners bzw. der Ex-Partnerin auf Social Media zeigen. Offiziell geäußert haben sich aber bisher weder Chiara Ferragni noch Fedez zu den Scheidungsgerüchten.