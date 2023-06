Der Sommer ist für viele eine Zeit, in der man selbstreflektiert durchs Leben geht. Das nehmen einige Sternzeichen auch zum Anlass und wagen einen Neustart. Die Sterne stehen dafür gerade besonders gut!

Um welche Tierkreiszeichen es sich dabei handelt, lest ihr hier.

Wassermann

Der Wassermann wagt in diesem Sommer einen Neustart und setzt sich verstärkt für seine Ideale ein. Sein Geist ist offen für neue Möglichkeiten, und er ist bereit, die Welt zu verändern. Denn er hat die Fähigkeit, andere Menschen mit seinem einzigartigen Blick auf die Dinge zu inspirieren. Jetzt gilt es nur noch eine Hürde zu überwinden: er muss die Standpunkte anderer respektieren und etwas flexibler sein. Dann kann er nämlich harmonische Beziehungen aufrechterhalten und somit auch positive Veränderungen in seinem Leben bewirken.

Jungfrau

Die Jungfrau nutzt den Sommer, um Ordnung in ihr Leben zu bringen und einen Neustart zu wagen. Sie plant und organisiert gerne, um ihre Ziele zu erreichen. Das kann allerdings oft mehr Stress auslösen, als dem Sternzeichen lieb ist. In diesem Sommer sollte die Jungfrau daher lernen, etwas weniger streng mit sich selbst und den Menschen in ihrem Umfeld umzugehen. Das spart viel Zeit und Nerven! Und: Indem es seine Bedürfnisse kommuniziert, kann das Tierkreiszeichen erfolgreiche Neuanfänge erleben und damit auch seine Beziehungen stärken. Mit diesem Fokus schafft es die Jungfrau, positive Veränderungen in ihrem Leben herbeiführen.

Waage

Die Waage will sich im Sommer vermehrt auf ihre Beziehungen konzentrieren und versucht, diese noch harmonischer zu gestalten. Dabei sollte sie aber unbedingt darauf achten, nicht immer den anderen alles recht zu machen und ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Tipp: wenn das Sternzeichen ab und zu auch mal seine Meinung deutlicher äußert und auch für sich selbst einsteht, kann es ein gesundes Gleichgewicht finden. Durch ihr gutes Einfühlungsvermögen wird die Waage jedenfalls positive Veränderungen in diesem Sommer erleben.