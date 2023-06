Der Sommer ist endlich da! Für einige Sternzeichen bedeutet das, dass sie voller Tatendrang sind und Kraft und Energie aus der neuen Saison tanken. Wie sie das für sich nutzen können, verraten wir euch hier.

Denn plötzlich erscheint alles viel leichter.

Krebs

Klar, dass sich der Krebs in SEINER Saison nahezu unsterblich fühlt. Dinge, an die er sonst im Traum nicht gedacht hätte, erscheinen in den Sommermonaten absolut logisch und selbstverständlich. Das Aufwachen gelingt plötzlich wesentlich leichter. Die Motivation, nach der Arbeit noch Berge zu versetzen, steigt nahezu ins Unermessliche. Und auch im Haushalt bleibt aktuell nichts liegen. Es scheint, als würde das Sternzeichen durch den Sommer neue Energie tanken, durch die es wie ausgewechselt ist. Nur weiter so, denn mit dieser Willenskraft gelingen auch Projekte, die schon lange auf der Bucket-List des Krebses stehen.

Zwilling

Zwillinge sehen den Sommer als eine Art Neubeginn an. Sie haben den Drang, vieles zu verändern. Dafür schmieden sie unentwegt Pläne und machen Listen, wie sie was am besten erreichen können. Dinge, für die dem Zwilling im Rest des Jahres Energie und Geduld fehlen, gehen gerade überraschend leicht von der Hand. Mit diesem Elan sorgt das Sternzeichen auch in seinem Umfeld für überraschte Blicke. Denn eigentlich ist es eher für seine chaotische Eigenschaft bekannt. Im Sommer ist allerdings einfach alles möglich!

Steinbock

Oh, wie hat der Steinbock unter dem vieeel zu langen Winter und dem schleppenden Frühling gelitten. Umso glücklicher ist er jetzt, nachdem es ENDLICH Sommer ist. Statt sich daheim einzumummeln zieht es das Sternzeichen jetzt nach draußen. In die pulsierende Stadt oder in die stille Natur – Hauptsache Outdoor. Mit seiner positiven Einstellung steckt das Tierkreiszeichen so ziemlich jeden an, den er kennt. Und: Wie man in den Wald ruft, so kommt es auch wieder zurück. Der Steinbock kann sich also auf einen spannenden Sommer voller neuer Chancen und unvergesslicher Abenteuer einstellen.