Am 24. Juni ist wieder Vollmond. Die Energie des sogenannten Strawberry Moon bringt auch wieder neue Möglichkeiten und stärkt die einzelnen Sternzeichen. Während sich jetzt viele besonders gesellig fühlen, können andere wieder neue Energie tanken.

So wirkt sich der Strawberry Moon auf dein Sternzeichen aus:

Widder

Der Widder sollte die kraftvolle Energie des Vollmondes jetzt nutzen, um im Job weiter voranzukommen. Egal, ob das Sternzeichen ein neues Projekt startet, eine berufliche Veränderung angeht oder endlich einige To-dos abschließen kann – Die harte Arbeit wird sich lohnen. Den Aufschwung im Beruf, auf den der Widder schon so lange gewartet hat, wird der Strawberry Moon am 24. Juni jetzt bringen.

Stier

Der Stier ist oft in seinen Gewohnheiten gefangen. Der Vollmond bringt ihm aber die Kraft und Energie Neues auszuprobieren. Jetzt startet er in neue Abenteuer und beginnt ausgefallene Projekte. Es ist an der Zeit die Komfortzone zu verlassen. Der Stier wird das sicher nicht bereuen.

Zwilling

Zwillinge sind unglaublich kreative und gesellige Menschen. Der Vollmond bringt dem Sternzeichen aber wieder etwas Ruhe zurück und es beginnt sich und seine Lebenseinstellungen zu überdenken. Aber Achtung! Das Sternzeichen sollte jetzt nicht zu viel analysieren und sich nicht über alles und jeden den Kopf zerbrechen.

Krebs

Für den Krebs kommt mit dem Strawberry Moon auch ein neues Liebesabenteuer. Vor allem Single-Krebse werden jetzt zu echten Dating-Queens und erobern viele Herzen. Aber auch vergebene Krebse entfachen ihre Liebe neu und erleben einen echten Aufschwung in der Beziehung. Diese positive Energie wird auch eine Zeit lang andauern.

Löwe

Der Löwe kommt jetzt langsam aus seiner Höhle gekrochen und erlebt den ultimativen Energieschub. Der Vollmond lässt ihn all die Projekte, die er hat schleifen lassen, wieder aufleben und mit voller Lebensfreude durchstarten. Außerdem bekommt das Sternzeichen endlich den Durchblick, den es sich schon so lange gewünscht hat. Jetzt ist die richtige Zeit zu überdenken, welche Projekte den Löwen wirklich nach vorne bringen und welche eher Zeitverschwendung sind.

Jungfrau

Die Jungfrau hat eine schwere Zeit hinter sich. Die letzten Tage waren überfüllt mit Missgeschicken, peinlichen Pannen und Verspätungen. Der Vollmond am 24. Juni macht dem jetzt ein Ende. Endlich läuft wieder alles gut und die Jungfrau bekommt das Gefühl vom Glück verfolgt zu werden. Diese positive Zeit sollte das Sternzeichen nutzen, um sich auch wieder etwas für sich selbst zu gönnen.

Waage

Lange hat die Waage ihr Privatleben hinten angestellt und sich voll und ganz auf ihren Job konzentriert. Der Vollmond bringt dem Sternzeichen jetzt aber die Erkenntnis, dass mehr im Leben zählt. Deshalb ist jetzt die beste Zeit um wieder mehr Family-Time einzuplanen und auch hin und wieder mit Freunden auszugehen. Für kurze Zeit sollte die Waage den Stress hinter sich und ihre Seele baumeln lassen.

Skorpion

Skorpione sind normalerweise sehr auf ihre Karriere fixiert. In den letzten Wochen und Monaten wollte es allerdings nicht so laufen, wie sich das Sternzeichen das vorgestellt hat. Jetzt gibt der Strawberry Moon dem Skorpion die Kraft einen Schritt zurückzugehen und sich etwas zu entspannen. Das sollte das Sternzeichen auch dringend tun, denn nur so bekommt es seinen Weitblick wieder zurück.

Schütze

Derzeit regiert das Chaos. Der Schütze musste sich mit vielen Dramen und Streitereien im Privatleben herumschlagen und konnte nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen. Der Vollmond am 24. Juni bringt endlich die Harmonie zurück in das Leben des Sternzeichens. Das bringt wieder neue Energie, um die alltäglichen Dinge zu erledigen, die hinten angestellt wurden.

Steinbock

Auf den Steinbock wirkt sich der Strawberry Moon am meisten aus. Dieser Energieschub ist genau das, was das Sternzeichen jetzt braucht und bringt neue Lebensfreude. Jetzt ist es an der Zeit die magische Anziehungskraft des Vollmondes zu genießen und es sich richtig gut gehen zu lassen. Der Steinbock sollte sich jetzt nicht zu viel vornehmen und lieber etwas Me-Time genießen.

Wassermann

Auf den Wassermann wirkt sich der Vollmond am 24. Juni nicht sonderlich positiv aus. Denn er saugt an seinen Energie-Reserven. Deshalb sollte das Sternzeichen in den nächsten Tagen lieber Abende mit Freunden sausen lassen und sich mit einem guten Buch oder seiner Lieblingsserie zurückziehen. Etwas Ruhe kann der Wassermann jetzt gut gebrauchen.

Fische

Fische fühlen sich dank des Vollmondes jetzt super gesellig und wollen wieder mehr aus ihrer Wohlfühlzone kommen. Genau das sollte das Sternzeichen auch tun. Neue Menschen kennenzulernen, lange Gespräche zu führen oder einfach einen Abend mit der BFF zu verbringen, sollte jetzt auf der To-do-Liste der Fische stehen.