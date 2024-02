Die prominente Visagistin Katie Janes Hughes teilt auf TikTok regelmäßig Make-up-Hacks, die wir gerne in unsere Schminkroutine aufnehmen. Ihr jüngster Tipp hat besonders viel Neugier geweckt, denn sie zeigt, wie wir unseren Lippenstift am besten auftragen sollten, um perfekte Lippen zu zaubern.

Mit ihrem neuen Beauty-Hack verblüfft Katie ihre Follower:innen!

Make-up-Artistin enthüllt Beauty-Hack für perfekte Lippen

Um es in Tiktok-Sprache auszudrücken: POV – ihr bekommt Make-up-Hacks von einer Person, die regelmäßig berühmte Persönlichkeiten schminkt. Ein Traum, nicht wahr? Genau dafür ist auch Promi-Visagistin Katie Jane Hughes bekannt. Sie durfte in der Vergangenheit bereits Celebrities wie Hailey Bieber, Dua Lipa oder Ashley Graham schminken. Mit ihren knappen 270.000 Follower:innen auf TikTok und 890.000 Follower:innen auf Instagram teilt die beliebte Visagistin immer wieder hilfreiche Tipps und Tricks für alle Beauty-Lover!

Kürzlich verriet Katie in einem ihrer neuen Tiktok-Videos das Geheimnis für präzise Lippen. Soviel können wir euch schon verraten: Dieser Hack wird euch zum Staunen bringen! Alles, was ihr für diesen Beauty-Hack braucht, ist Lippenstift. Und hier kommt der Trick: Die Visagistin rät ihren Follower:innen, den Lippenstift beim Auftragen nicht wie gewohnt mit der flachen Seite der Spitze des Lippenstifts, aufzutragen, sondern verkehrt herum. Das bedeutet also mit der abgerundeten Seite (siehe Video). Katies Pro-Tipp: Wir sollten unseren Lipstick zudem vom äußeren Winkel in den inneren auftragen.

Auf den ersten Blick schaut es zwar ziemlich schräg aus, den Lippenstift auf diese Art und Weise aufzutragen, ABER: Das Ergebnis ist umso besser, das verspricht zumindest die Make-up-Artistin. „Es ist etwas anderes, dass sich für mich umständlicher anfühlt, aber, irgendwie schaffe ich es, meine Lippenlinie höher zu ziehen, wenn ich den Stift andersherum einsetze“, erklärt Katie in ihrem Video. Und so funktioniert’s:

Tiktok-Bubble feiert den neuen Trick

Der Tipp der Visagistin begeistert das Netz. „Ich habe es ausprobiert! Der beste Hack aller Zeiten!“, kommentiert eine Person fasziniert. Jemand anderes schreibt: „Ich liebe es, ich kann so viele Tipps von dir lernen“. Und eine andere Userin erzählt begeistert davon, dass sie den Trick schon lange selbst anwendet: „Ich tue das buchstäblich immer!! Ich wurde dafür schon mal als verrückt bezeichnet […]“. Klingt also auch Reality-approved. Also dann: Ein weiterer Trick, den wir ab sofort wohl offiziell in unserer Schminkroutine aufnehmen!