Passend zu der Vintage-Ästhetik-Ära der Modewelt, zeigt der rote Lippenstift immer mehr Präsenz in der Beauty-Szene. Celebrities wie Selena Gomez oder Zendaya haben bereits ihre Looks mit der Trendfarbe vervollständigt.

Vor allem dunkelrote Lippen stehen im Fokus! Wir verraten euch alles über den Trendlook!

Roter Lippenstift im Trend

Ob im Mode- oder im Beauty-Kosmos: Rot ist aktuell DIE Trendfarbe schlechthin! Wir sehen sie auf den Laufstegen von internationalen Designern, aber auch auf dem Red Carpet bei Preisverleihungen. Red Lips sind einfach überall und erobern aktuell unzählige Beauty-Looks! Es sind vor allem dunkel- und burgunderrote Lippen, die zurzeit hervorstechen. Hollywood-Stars wie Selena Gomez oder Zendaya haben uns bereits bei ihren Red-Carpet-Looks gezeigt, wie unglaublich gut dunkler Lippenstift aussehen kann.

Passend zum aktuellen Mode-Trend „Mob Wife Aesthetic“ lassen sich dunkelrote Lippen PERFEKT stylen. Vor allem Frauen mit dunklen Haaren steht der Look besonders gut. Aber to be honest: jede von uns kann den Style tragen, der einfach absolute Boss Babe Vibes versprüht! Wir sollten diese Lippenstift-Farbe also 2024 unbedingt in unsere Schminkroutine integrieren.

So tragt ihr die Trendfarbe

All, die dachten, diese Farbe sei nur ein Herbst- oder Wintertrend: Rot ist gekommen um zu bleiben! Besonders im Frühjahr und Sommer 2024 werden dunkelrote Lippen die Beauty-Looks bestimmen. Kombinierbar ist die Lippenstift-Farbe mit dunklem Augen-Make-up für einen glamourösen Night-Look. Oder ihr peppt einfach euren Clean Look und ein Basic Oufit mit burgunderroten Lippen auf. Die Knallfarbe sorgt für einen extra Hingucker! Pro-Tipp: unbedingt darauf achten, dass ihr eure Lippen mit einem Lipliner zunächst umrandet und ausmalt. Dadurch läuft die Farbe nicht aus und hält im besten Fall lange an!