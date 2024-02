Unsere To-dos werden nicht weniger und der Alltagsstress kickt auf höchstem Level. Wenn wir gestresst sind, kann es leicht passieren, dass wir Couple-Time zunächst einmal auf die Seite schieben. Das muss aber nicht sein! Das besagt zumindest das Micro-Dating-Konzept. Bereits kleine Zeitspannen im Alltag sollen ausreichen, um sich bewusst, Zuneigung in der Beziehung zu schenken und Raum für Dates zu machen.

Wir verraten euch fünf Mini-Date-Ideen, die euch Quality-Time mit eurer Partnerin oder eurem Partner im stressigen Alltag verschaffen können.

So macht ihr Raum für Couple-Time

Manche Tage können super stressig sein! Kaum ist das eine To-do erledigt und ein wenig Erleichterung in Sicht, reiht sich schon die nächste Aufgabe in der Liste an. Einfach furchtbar, nicht wahr? Couple-Time mit unserer Partnerin oder unserem Partner können wir uns in diesen Phasen abschminken. Denn für lange Dates, wie Outdoor-Dinner, Kino oder andere Aktivitäten, bleibt nicht sonderlich viel Zeit. Quality-Time in einer Beziehung muss aber nicht immer zeitaufwendig sein, zumindest wenn es nach Micro-Dating-Prinzip geht.

Für alle, die diesen Dating-Trend verpasst haben, hier eine kurze Erklärung: Hierbei geht es nicht darum, große Gesten auszutauschen oder viel Zeit füreinander einzuplanen. Es geht viel mehr um Achtsamkeit: Quality over Quantity, lautet das Motto! Statt langen und zeitaufwendigen Date-Nights oder Aktivitäten, setzt man beim Micro-Dating auf die kleinen und bewussten Momente mit der Person gegenüber.

Fünf Mini-Date-Ideen im Alltag

Ihr braucht Inspo? Wir haben sie! Wir haben für euch fünf Mini-Date-Ideen gesammelt, die maximal 10 bis 20 Minuten eurer Zeit in Anspruch nehmen. Ready? Dann, let’s go!

1. Schenkt euch gegenseitig eine lange Umarmung

Wie wäre es damit, wenn ihr eure Partnerin oder euren Partner nach der Arbeit oder einem Termin abholt und mit einer laaaangen Umarmung überrascht? Oder ihr gönnt euch eine lange Willkommens-Umarmung zu Hause. Umarmungen sind wichtig für Körper und Seele und nehmen nicht viel Zeit in Anspruch! Der enge Körperkontakt baut Stresshormone ab, stärkt euren Körper und eure Seele auf verschiedenste Weise und schenkt euch dabei einen besonderen Moment der Zweisamkeit! Also, worauf wartet ihr noch?

2. Kurzer Spaziergang in der Natur

Egal wie gestresst wir sind, Zeit für einen kurzen Spaziergang findet sich immer! Schnappt euch eure Partnerin oder euren Partner, lasst die vielen To-dos einfach mal kurz sein, und geht raus an die frische Luft. Es muss nicht super lange dauern, schon 20 Minuten reichen. Einerseits bewegt ihr euch und tut eurer Gesundheit damit einen Gefallen, andererseits könnt ihr gemeinsam Quality-Time mit euren Liebsten verbringen und für kurze Zeit abschalten. Mit dieser Idee schlagt ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe!

3. Gemeinsam Musik hören

Ihr habt die Nase voll von 0815-Dates? Dann haben wir hier eine coolere Alternative von euch: Hört gemeinsam Musik! Egal ob Klassische- oder Pop-Musik, sucht euch gemeinsam einen Time-Slot aus und macht die Musik an. Am besten wählt ihr Songs aus, bei denen ihr ordentlich abshaken könnt, denn das macht gute Laune! Das Wichtigste: habt keine Scheu, sondern traut euch! Schließlich sieht euch keiner, außer ihr selbst. Schaut euch beim Musik hören oder Tanzen tief in die Augen und lebt den Moment. Na, wenn das kein cooles Mini-Date ist! 😉

4. Schreibt prägende Momente auf und präsentiert sie

Für die nächste Date-Idee braucht ihr ein Blatt Papier und einen Stift. Nehmt euch 15-20 Minuten Zeit und schreibt jeweils einzeln auf das Stück Papier gemeinsame Momente aus eurer Beziehung auf, die euch in den vergangenen Wochen geprägt haben. Hat sie dir deine Lieblingsschokolade mitgenommen? Dann schreib es auf. Hat er dir ein Buch gekauft? Dann schreibe es auf. Anschließend lest ihr euch gegenseitig eure Notizen vor. Wichtig ist, dass ihr euch bei diesem Mini-Date intensiv damit beschäftigt, was ihr an eurer Partnerin oder eurem Partner schätzt!

5. Facetimen und gossipen

Wie wärs mit Facetimen und sich gleichzeitig sich den neuesten Klatsch und Tratsch austauschen? Wer sagt, dass er für eine kurze Gossip-Sitzung keine Zeit hat, der lügt. Denn dafür sind wir insgeheim alle zu haben! Couple-Time bedeutet nicht nur gemeinsam ins Kino zu gehen oder auf der Couch zu liegen. Sich per Videoanruf auszutauschen, zählen wir genau so als Mini-Date, das sich jede:r gönnen sollte! Ihr habt keine Zeit für ein Treffen mit eurem Liebling? Dann zückt das Handy und ruft sie oder ihn zum Facetimen an und plaudert über aktuelle News. Und wusstet ihr: Lästern hat eine wichtige soziale Funktion, die vom chaotischen Alltag ablenkt. Und falls ihr darauf keine Lust habt, dann tauscht euch eben über andere Dinge aus. Hauptsache schenkt eurem Lieblingsmenschen Achtsamkeit!