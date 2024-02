Die Sterne mögen für manche derzeit günstig stehen, doch für diese drei Sternzeichen sieht es in Sachen Liebe gerade eher nach einer holprigen Fahrt auf einem Schotterweg aus. Obwohl das Universum für viele romantische Geschichten verantwortlich ist, müssen folgende Astrozeichen derzeit durch einige Herausforderungen navigieren. Sie haben momentan einfach kein Glück.

Diese Tierkreiszeichen machen auf Wolke 7 gerade einen Abstecher.

Jungfrau

Die bodenständige Jungfrau, die normalerweise für ihre Besonnenheit bekannt ist, scheint in der Liebe gerade den Überblick zu verlieren. Wie ein Puzzle, bei dem die Teile einfach nicht passen wollen, wirkt die romantische Landschaft für die Jungfrau momentan etwas verworren. Der gewohnte Pragmatismus scheint von einer Brise Unsicherheit durchzogen zu sein. Doch Kopf hoch. Die Liebe mag momentan wie ein schief gelaufenes Soufflé erscheinen, aber das Universum hat eine erstaunliche Art, uns zu überraschen. Nur Geduld!

Schütze

Der abenteuerlustige Schütze, der normalerweise das Feuer der Leidenschaft entfacht, findet sich derzeit in einem romantischen Dschungel wieder. Wie ein Reisender, der in einem Labyrinth aus Gefühlen feststeckt, navigiert der Schütze durch die Liebeslandschaft, die plötzlich mehr wie ein Abenteuerparcours wirkt. Die Pfeile des Schützen treffen gerade nicht ins Herz, sondern gehen eher daneben. Vor allem deshalb weil er die falschen Ziele ins Visier nimmt. Kein Glück für den Schützen – aber das kommt bald wieder.

Steinbock

Auch der bodenständige Steinbock hat momentan mit Beziehungsturbulenzen zu kämpfen. Normalerweise ein Fels in der Brandung, zeigt sich der Steinbock derzeit etwas unsicher auf dem rutschigen Pfad der Liebe. Als ob die Sterne eine Achterbahnfahrt geplant hätten, bringt der Steinbock die nötige Stabilität gerade nicht so richtig auf die romantische Bühne. Dem Steinbock bleibt gerade deshalb gerade nichts anderes übrig als sich in Geduld zu üben und auf bessere Zeiten zu hoffen.