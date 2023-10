Wer noch eine Last-Minute-Inspo für Halloween-Kostüme sucht, der kann sich gerne von unseren liebsten Celebs inspirieren lassen. Denn einige Stars und Sternchen haben sich in diesem Jahr mal wieder selbst übertroffen. Wir zeigen euch die zehn besten Grusel-Verkleidungen aus Hollywood und Co!

Happy Halloween 🎃

1. Kendall Jenner

„Happy Birthday, Mr. President“ schreibt Kendall Jenner zu dem Schnappschuss von ihrem Halloween-Kostüm. Damit ist wohl auch klar, wen sie in diesem Jahr verkörpert: Schauspiel-Ikone Marilyn Monroe! Übrigens: Vergangenes Wochenende hat Kendall Jenner ein der wohl legendärsten Halloween-Partys aller Zeiten im berühmten Chateau Marmont in Los Angeles gehostet – inklusive unglaublicher Starbesetzung! Auf der Gästeliste waren unter anderem Channing Tatum und Zoë Kravitz, Billie Eilish, Megan Fox und MGK, die Biebers, Lizzo und Co.

2. Kim Kardashian

Da ist wohl jemand im „Clueless“-Fieber! Kim Kardashian und Töchterchen North zeigen sich auf Instagram in einem Kostüm, das auf der kultigen Rom-Com basiert. Dabei versprüht das Mutter-Tochter-Duo ziemlich heftige BFF-Vibes in ihren Karo-Zweiteilern. Muss man einfach lieben!

3. Kourtney Kardashian

Apropos Kim Kardashian: Schwester Kourtney hat sich offenbar an dem Met-Gala-Look des Realitystars aus dem Jahr 2013 inspirieren lassen. Damals zeigte sich Kim noch hochschwanger an der Seite ihres Ex-Mannes Kanye West. Heute ist es Kourtney, die kurz davor steht, ihr erstes Kind gemeinsam mit Ehemann Travis Barker zur Welt zu bringen (ihre drei anderen Kinder hat sie mit Ex-Freund Scott Disick bekommen).

4. Megan Fox

Megan Fox scheint ein Fan von „Kill Bill“ zu sein. Denn die Schauspielerin zeigte sich – ebenfalls auf Kendalls Party – im Look von Go Go Yubari, einer der Darstellerinnen des Kultstreifens. Der Grusel-Touch: blutige Tränen, die direkt aus dem Auge von Fox liefen.

5. Machine Gun Kelly

Auch Machine Gun Kelly war Teil von Kendalls Party und zeigte sich ebenfalls im „Kill Bill“-Style. Der Rapper verkleidete sich nämlich als männliche Version der „Kill Bill“-Figur „die Braut“, gespielt von Uma Thurman. Für das Kostüm färbte er seine Haare scheinbar noch mal extra mit einem schimmernden Platin-Farbton. Ein paar Blutspritzer auf seinem Anzug und im Gesicht und fertig ist das Halloween-Kostüm!

6. Chiara Ferragni

Mehr cute als creepy zeigt sich die Familie Ferragni. Chiara schlüpfte gemeinsam mit Ehemann Fedez, ihren beiden Kindern Leo und Vittoria in ein Super-Mario-Kostüm. Von Mario über Luigi, Princess Peach und Yoshi war alles mit dabei. Besonders entzückend: Hundewelpe Paloma posierte brav als Mini-Bowser.

7. Adele

Etwas düsterer wird’s bei Adele! Die Sängerin tauschte ihre blonde Mähne gegen eine schwarze Perücke und präsentierte sich als gruselig-schöne Morticia Addams. Auch das Make-up passt perfekt zum Halloween-Look von Adele. Das Beste: Das Kostüm ist super easy nachzustylen!

8. Hailey Bieber

Hailey Bieber hat sich für ihr Halloween-Kostüm von einem besonders kultigen Film inspirieren lassen! Denn sie verkleidete sich als Drew Decker im ersten „Scary Movie“-Teil, damals gespielt von Carmen Electra. Und mit verkleidet meinen wir, dass sich das Model Rüschenunterwäsche, weiße Socken und Converse übergeworfen hat. Lieben wir!

9. Justin Bieber

Couple-Costume Alert! Für Hailey Bieber gab es in diesem Jahr gleich zwei Kostüme. Einmal Drew Decker (siehe oben) und ein weiteres Mal zeigte sie sich gemeinsam mit Ehemann Justin Bieber. Das Ehepaar besuchte – wie könnte es auch anders sein – Kendalls Party im „Flintstones“-Look. Justin mit weißem Haar, Kochen-Knüppel und Fellrock und Hailey mit roter Perücke und Latex-Outfit. Auch ihre beiden Hunden waren Teil des Kostüms.

10. Christina Aguilera

Für das wohl legendärste Halloween-Kostüm in diesem Jahr hat wohl Christina Aguilera gesorgt. Denn sie schlüpfte in die Rolle von Sängerin Cher aus dem weltberühmten Film „Burlesque“, in dem übrigens auch Xtina selbst mitgespielt hat. Mit der Verkleidung will sie der 77-Jährigen ihren Respekt erweisen. „Cher hat durch ihre Musik und ihren Style einen bleibenden Eindruck in der Welt hinterlassen“, schrieb Aguilera zu ihrem Posting. „Niemand kann jemals in die Fußstapfen der großartigen und starken Cher treten. Die Liebe und der Respekt, den ich für dich habe, ist unendlich“, so die Sängerin weiter.