Der ukrainische Fitness-Influencer Dmitriy Stuzhuk glaubte nicht an Corona und nahm die Pandemie nicht ernst. Jetzt ist der 33-Jährige an Covid-19 gestorben.

Nur wenige Tage vor seinem Tod warnte er seine Follower noch davor, die Krankheit doch ernst zu nehmen.

Fitness-Influencer an Corona gestorben

Öffentlich zweifelte der ukrainische Fitness-Influencer Dmitriy Stuzhuk immer wieder an der Existenz von Corona. Doch nun ist der 33-Jährige selbst an den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Er hatte sich offenbar während eines Türkei-Urlaubs angesteckt. Seine Ex-Frau Sofia bestätigte den Tod des Fitness-Influencers via Instagram. Das Paar hatte sich vor sechs Monaten getrennt.

Im Türkei-Urlaub infiziert

Auf Instagram folgen dem Blogger über eine Million Fans. Immer wieder betonte er dort, dass er nicht an Corona glaube. Nach einem Türkei-Urlaub änderte sich seine Meinung allerdings schlagartig. Denn dort infizierte sich der 33-Jährige offenbar mit dem Virus. Noch im Urlaub bemerkte er die ersten Symptome und klagte über Atembeschwerden, einen geschwollenen Hals und Husten.

Nach seiner Rückkehr in die Ukraine ließ sich Dmitriy schließlich auf Corona testen und erhielt ein positives Ergebnis. Sein Zustand verschlechterte sich so sehr, dass er acht Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt und mit Sauerstoff versorgt wurde. Nach seiner Entlassung aus dem Spital warnte er schließlich seine Follower, die Krankheit ernst zu nehmen. “Ich war einer, der dachte, dass Covid nicht existiert. Bis ich krank wurde”

https://www.instagram.com/p/CGVXb6mHmEZ/

Nachdem der Influencer aus dem Krankenhaus entlassen wurde, verschlechterte sich sein Zustand allerdings wieder. Nur einen Tag später wurde er offenbar erneut ins Krankenhaus eingeliefert. Laut seiner Ex-Frau Sofia habe er Herzprobleme bekommen und wurde bewusstlos. Die Ärzte hätten offenbar noch versucht ihn wiederzubeleben, doch für den 33-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Dmitriy Stuzhuk und seine Ex-Frau Sofia haben drei gemeinsame Kinder. Seine jüngste Tochter ist erst neuen Monate alt.