Hat Liam Hemsworth seine Ex-Frau Miley Cyrus mit Jennifer Lawrence betrogen? Das fragten sich viele Fans nachdem Miley Cyrus Anfang des Jahres ihr Musikvideo zu dem Song „Flowers“ veröffentlichte. Jetzt meldet sich erstmals Jennifer zu Wort und verrät, was wirklich an den Gerüchten dran ist.

Die vielen Spekulationen haben die „Passengers“-Darstellerin ganz schön mitgenommen.

Jennifer Lawrence: Was lief zwischen ihr und Liam Hemsworth?

Durch ihre Rolle als Katniss Everdeen in der „Die Tribute von Panem“-Filmreihe erlangte Jennifer Lawrence weltweite Berühmtheit. Der erste Film wurde 2012 veröffentlicht. Liam Hemsworth verkörperte in den Romanverfilmungen den besten Freund von Everdeen. Auch abseits der Kamera schienen sich die Schauspielstars sehr gut zu verstehen. Es wurde sogar gemunkelt, dass es zwischen den beiden gefunkt hätte, aber damals war der Australier mit Sängerin Miley Cyrus liiert. Vor Kurzem wurden jedoch erneut Gerüchte über eine vergangene Romanze laut, zu denen Jennifer Lawrence nun erstmals Stellung bezieht.

Miley Cyrus Musikvideo sorgte für Spekulationen

Nachdem Miley Cyrus Anfang des Jahres das Musikvideo zu ihrem Song „Flowers“ veröffentlichte, wurden die Affäre-Gerüchte zwischen J.Law und Liam plötzlich wieder topaktuell. Der Grund dafür war unter anderem, dass Miley in dem Clip ein goldenes Kleid mit Aussparungen um die Taille trug, das dem Kleid ähnelte, das Jennifer bei der Premiere von „Tribute von Panem“ im Jahr 2012 trug, als sie Arm in Arm mit Liam auf dem roten Teppich posierte. Fans deuteten Mileys Kleiderwahl als eindeutige Anspielung auf die angebliche Affäre zwischen ihrem Ex-Mann und der Oscarpreisträgerin. Doch jetzt äußert sich die „Don’t Look Up“-Schauspielerin erstmals zu den vielen Spekulationen.

„Das ist absolut nicht wahr“

Jennifer Lawrence, die mittlerweile mit Cooke Maroney verheiratet ist, war Anfang der Woche in Andy Cohens Talkshow „Watch What Happens Live“ zu Gast. Dort stellt sie nun endgültig klar, was es mit den Spekulationen auf sich hat. „Das ist absolut nicht wahr, es ist ein komplettes Gerücht. Wir alle wissen, dass wir uns nur einmal geküsst haben, und das war Jahre nach ihrer Trennung“, verrät Lawrence.

Besagten Kuss, der zu keiner Beziehung geführt hat, gestand die Schauspielerin bereits in einem früheren Interview in Cohens Show. Vor einigen Jahren sei tatsächlich ein Kuss abseits der Kamera zwischen J.Law und Liam gefallen. Wann genau verrät sie nicht. Zur Erinnerung: Miley und Chris führten seit ihrem gemeinsamen Film „The Last Song“ im Jahr 2010 eine On-off-Beziehung. Zum Zeitpunkt des Kusses waren Liam und Miley laut Jennifer gerade getrennt. Gegenüber dem Moderator rechtfertigte sie sich: „Liam und ich sind gemeinsam aufgewachsen. Liam ist wirklich heiß. Was hättest du gemacht?“

Jennifer ärgert sich über Gerüchte

Dennoch habe es die Darstellerin ganz schön mitgenommen, dass immer wieder über eine angebliche Affäre zwischen ihr und einem verheirateten Mann spekuliert worden sei. Sie wollte damals sogar einen Tweet posten, um Stellung zu beziehen. Entschied sich letztendlich dann aber doch dagegen. Geärgert habe es sie trotzdem. Der Filmstar erklärt: „Wenn fünf Leute auf einer Party denken, dass du mit dem Freund von jemandem geschlafen hast, ist das wirklich ärgerlich – und dann multipliziert man das mit acht Milliarden“. Dass an den Gerüchten aber nichts dran ist, hat die Schauspielerin mit ihrem Interview nun aber wohl endgültig klargestellt.