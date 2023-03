Das heißersehnte neue Album von Miley Cyrus ist endlich da! Und in „Endless Summer Vacation“ geht es richtig zur Sache. Denn offenbar wettert die Sängerin in einigen Songs gegen ihren Ex Liam Hemsworth.

Und viele Fans fragen sich nun: ging Liam Miley fremd?

Neuer Miley Cyrus Song sorgt für Gerüchte: Ging Liam Hemsworth fremd?

War eine Affäre der Grund für das überraschende Liebes-Aus zwischen Miley Cyrus und Liam Hemsworth? Schon seit einigen Wochen machen dazu Spekulationen im Netz die Runde und immer mehr Fans glauben, dass Liam die Sängerin während ihrer Ehe betrogen haben könnte. Belege gibt es dafür keine, allerdings heizte Miley die Untreue-Gerüchte durch ihren Break-up-Song „Flowers“, in dem sie über ihre gescheiterte Ehe singt, ordentlich an.

Nun verdichten sich die Gerüchte, denn die Sängerin scheint in ihrem neuem Album „Endless Summer Vacation“ erneut gegen ihren Ex zu wettern – zumindest glauben Fans, dass einige Lyrics von Liam handeln könnten. Einen kleinen Auszug gefällig?

„Verschwinde aus meinem Haus“

In dem Song „Muddy Feet“ singt Miley an der Seite von Sia zum Beispiel Lyrics wie: „Du riechst nach Parfüm, das ich nicht gekauft habe“ und „Jetzt weiß ich, warum du die Vorhänge geschlossen hast“. Außerdem ist zu hören: „Verschwinde aus meinem Haus mit diesem Scheiß, verschwinde aus meinem Leben mit diesem Scheiß.“

Aber auch der Text des Songs „Jaded“ klingt nach einem Seitenhieb: „Du bist nicht einmal bereit, deinen Teil einzusehen, du springst einfach ins Auto und fährst runter in die Bar, bis du verschwommen siehst“. Eindeutige Worte von der Musikerin. Namentlich genannt wird Liam allerdings nicht. Also könnte damit auch ein anderer Ex-Partner von Miley gemeint sein.

Liam wird Affäre mit Jennifer Lawrence nachgesagt

Schon seit Jahren machen Gerüchte die Runde, dass Liam Miley mit seiner Co-Darstellerin betrogen haben könnte. Gemeint ist damit Jennifer Lawrence. Die zwei Hollywood-Stars lernten sich 2011 am Set von „Tribute von Panem“ kennen. Die zwei seien seither eng befreundet, doch schon damals wurde ihnen eine Affäre nachgesagt. 2014 sagte ein Insider gegenüber der Zeitschrift Heat: „Zwischen ihnen war schon immer eine Wahnsinns-Chemie, aber sie waren noch nie beide gleichzeitig single.“ Was letztendlich aber an all den Spekulationen dran ist, wissen wohl nur die Stars selbst.