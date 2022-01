Manche Menschen haben ständige Zweifel in den Beziehungen, die sie führen. Bei den meisten Personen führen erst grundlegende Meinungsverschiedenheiten zu hinterfragenden Überlegungen. Doch bei einigen Sternzeichen ist das Hinterfragen Dauerzustand und das, obwohl eigentlich alles gut läuft.

Diese Tierkreiszeichen müssen in der Beziehung alles hinterfragen.

Zwillinge

Zwillinge müssen alles doppelt und dreifach abwägen. Ist eine Beziehung einfach mal nur schön, dann können sie den Status quo kaum genießen. Sie suchen nämlich nach der Nadel im Heuhaufen. Dem einen kleinen Detail, das das ganze vermeintliche (Beziehungs-)Kartenhaus zum Einstürzen bringt. Wie man so schön sagt: Wer sucht, der findet! Und so ist es auch beim Zwilling. Denn er findet immer diese eine Kleinigkeit, die dazu führt, dass er die Beziehung beenden möchte. Deshalb wechselt der Zwilling oft seine Partnerinnen und Partner. Auf diese Weise schafft er es nur selten eine tiefe und innige Beziehung aufzubauen, die natürlich Zeit zum Reifen braucht.

Jungfrau

Die Jungfrau stellt viel zu hohe Ansprüche an ihre Partnerinnen und Partner. Es muss einfach in jedem Lebensbereich mit der/dem Auserwählten perfekt harmonieren. Nur ein kleiner unerwarteter Zwischenfall und die Jungfrau hegt sofort Zweifel, ob die Beziehung wirklich für die Ewigkeit gemacht ist. Jeder Satz und jede Handlung wird auf die Waagschale gelegt. Sie ist zwar generell sehr bodenständig, doch sie stellt große Erwartungen an ihren Gegenüber. Es braucht deshalb sehr lange bis sie sich überhaupt auf eine Beziehung einlässt. Entsprechen die Dynamiken in der Partnerschaft dann aber nicht ihren Vorstellungen, zieht sie sofort die Reißleine.

Schütze

Der Schütze ist getrieben von seiner Freiheitsliebe. In einer Partnerschaft muss man sich aufeinander einlassen und aufeinander zugehen und gerade das fällt dem Schützen besonders schwer. Kompromisse eingehen sind für ihn eine wirklich große Herausforderung, denn er fühlt sich sofort seiner Freiheit beraubt. Deshalb kommen bei ihm immer wieder Zweifel auf, ob er bei seinem Partner oder der Partnerin wirklich richtig aufgehoben ist. Gerade wenn er mit seinem Gegenüber sehr viele Gemeinsamkeiten hat, verspürt er oft das Bedürfnis dieselben Dinge einfach allein zu tun. Das Bedürfnis auch mal allein zu sein, sollte der Schütze aber nicht als Anlass nehmen, eine glückliche Beziehung zu beenden.