Die meisten Paare entwickeln mit der Zeit seltsame Verhaltensweisen. Und viele davon sind einfach cute. In einem derzeit trendenden Thread auf Reddit verraten Paare jetzt ihre weirdesten Angewohnheiten, die sie mit der Zeit in ihrer Beziehung entwickelt haben.

Wir haben die lustigsten Gewohnheiten für euch gesammelt.

Skurrile Angewohnheiten in einer Beziehung

Jeder kennt es, wenn er andere Paare in ihrem natürlichen Habitat beobachtet. Mit der Zeit entwickeln Pärchen in einer Beziehung nämlich wirklich skurrile und seltsame Verhaltensweisen. Und viele davon sind einfach mega witzig. Auf Reddit verraten jetzt einige Paare in einem viralen Thread, ihre ganz persönlichen skurrilen Rituale. Diese hier sind besonders witzig:

1. Geschäftspartner der anderen Art

“Jedes Mal, wenn meine Frau und ich Händchen halten, endet es damit, dass wir händeschüttelnd voreinander stehen. Dabei sagen wir dann in Business-Manier: Gutes Geschäft, Geschäftspartner”

2. Es bringt sie zum Lachen

“Meine Frau mag es mir aus dem Nichts die Hose runterzuziehen, wenn gerade beider meine Hände beschäftigt sind, sowas wie Kochen oder Dinge tragen. Ich habe mich damit arrangiert, weil es sie immer zum Lachen bringt und ich es liebe, wenn sie lacht.”

3. Kopf unter

“Manchmal nehmen wir den Kopf des anderen und stecken ihn unter das T-Shirt, das wir tragen. Dann erklären wir dem anderen, dass er jetzt sicher ist.”

4. Täglich grüßt die Verlobung

“Immer wenn einer von uns seinen Ehering abnimmt, weil er duscht, Geschirr abwäscht, Gartenarbeit erledigt, dann schnappt sich der andere den Ring, macht dem anderen einen Antrag und streift den Ring wieder über den Finger. Bis jetzt haben wir uns schon tausende Heiratsanträge gemacht.”

5. Wortfindungsstörungen

“Immer wenn meine Frau Probleme hat, ein passendes Wort zu finden, schlage ich ‘Penis’ vor. Sie sagt mir immer, dass ich vorsichtig sein soll, weil ich es irgendwann automatisch bei jemand anderen sage.”

6. Oh Ja, genau so!

“Jedes Mal, wenn sich jemand von uns bücken muss, weil er sich einen Schuh bindet oder die Katze füttert, dann sagt der andere: AW YEAH, genau so ist es richtig!”

7. In einem anderen Universum…

“Mein Freund und ich glauben an ein alternatives Universum, in dem wir als Bohnen existieren. Und immer, wenn wir einen skurrilen Moment haben, dann sagt der andere, was wir in dem alternativen Universum als Bohnen gerade so tun.”

8. Der Sockenkrieg

“Wir beenden Konflikte damit, dass wir “Socken-Kopf” spielen. Dafür stehen wir drei Meter auseinander und versuchen eine Socke auf den Kopf des anderen zu werfen, der direkt auf dem Kopf des anderen liegen bleiben muss. Ich bin gerade amtierende Champion.”

