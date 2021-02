Endlich haben die Friseure wieder offen und wir dürfen uns wieder unsere Haare schneiden lassen. Doch für welchen Style entscheiden wir uns? Wer im Frühling auf eine völlig neue Trendfrisur setzen will, für den haben wir genau das Richtige. Je nach Haarlänge findest du hier nämlich den für dich perfekten Frisuren-Trend 2021.

Diese Styles sind 2021 total in.

Kurze Haare: Der Pixie-Cut

2021 steht ganz im Zeichen des Pixie-Cut. Der Klassiker unter den Kurzhaarfrisuren feiert auch in diesem Jahr wieder sein Comeback und ist der Frisuren-Trend im Frühling 2021. Beim klassischen Pixie-Cut werden die Seiten- und Nackenpartien etwas ausrasiert. Das Deckhaar bleibt etwas länger und wird 2021 stylish gescheitelt. Auch über den Pony können wir uns in diesem Jahrzehnt ohne schlechtes Gewissen drübertrauen. Denn er macht die Kurzhaarfrisur noch aufregender.

Egal, ob gerade oder seitlich: Mit dem fransigen Pixie-Cut liegt man 2021 einfach voll im Trend. Ein Pixie Cut eignet sich übrigens für jede Gesichtsform, also sowohl für ein rundes Gesicht als auch für Frauen mit schmaleren Gesichtszügen. Wer ein etwas länglicheres Gesicht hat, dem könnte eine kürzere, freche Variante gut stehen. Auch Miley Cyrus ist ein absoluter Pixie-Cut-Fan. Sie setzt auf den rockigen Style, der an die Neunziger erinnert:

Mittellanges Haar: Der Bob

Na klar, auch der Bob ist 2021 wieder voll im Trend und ist die perfekte Frisur für all jene, die mittellanges Haar am liebsten tragen. Doch auch der klassische Kurzhaarschnitt hat sich weiterentwickelt und setzt in diesem Jahr auf den androgynen Look. Der sogenannte Boyfriend Bob ist deshalb zählt deshalb zum absoluten Frisuren-Trend 2021. Und nein, das heißt nicht, dass wir unsere Haare so kurz, wie die der Boys schneiden lassen, sondern der Schnitt greift einfach das Boyfriend-Konzept in Beauty und Fashion auf, das für einen lässigen und unkomplizierten Look steht. Er zeichnet sich vor allem durch kantige und schlichte Schnitte aus.

Doch auch mit den ganz klassischen Bob-Frisuren kannst du in diesem Jahr nichts falsch machen. Das zeigt uns auch Katy Perry in ihrem neuesten Instagram-Post:

Lange Haare: Stirnfransen

2021 heißt es: Bangs, Bangs, Bangs! Der Look aus den Neunzigern ist zurück und Stirnfransen sind vor allem bei langen Haaren wieder absolut im Trend. Wer sich nicht traut, seine lange Mähne komplett abzuschneiden, der kann sie mit einem frechen Pony ganz easy aufpeppen. Aber Achtung, dieser Look steht nicht unbedingt jedem! Lass dich am besten beim Friseur beraten. Du musst ja auch nicht gleich aufs Ganze gehen. Denn auch Side-Bangs oder ein fransiger Pony sind diesen Frühling total in. Perfekt ist der Look mit einem frechen Stufenschnitt oder lässigen Beach-Waves.