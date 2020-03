Gerade erst die Haare gewaschen und schon sind sie wieder fettig? Schnell fettendes Haar kann wirklich eine Plage sein. Möchte man den Grund dafür herausfinden, fühlt man sich oft, als würde man die Nadel im Heuhaufen suchen.

Zum Glück kann die richtige Ernährung helfen, schnell nachfettenden Haaren entgegenzuwirken.

Deshalb kann die richtige Ernährung bei fettigen Haaren helfen

Im Grunde genommen gibt es keinen großen Unterschied zwischen fettigen Haaren und fettiger Haut, beides entsteht durch eine Überproduktion von Talg. Unsere Kopfhaut wird direkt durch Vitamine und Mineralien beeinflusst, die wir täglich zu uns nehmen. Ernähren wir uns über einen längeren Zeitraum unausgewogen und greifen häufiger zu Fast Food, geben unsere Talgdrüsen mehr Talg über die Kopfhaut an unsere Haare ab – sie werden schneller fettig.

Fettige Haare: Diese 5 Lebensmittel können helfen

1. Haferflocken

Haferflocken sind ein echtes Superfood und können auch bei schnell fettenden Haaren helfen. Sie enthalten jede Menge Zink, welches einer übermäßiges Talgproduktion der Kopfhaut entgegenwirkt. Außerdem beugt das Spurenelement Haarausfall vor, da es an der Bildung von Keratin und Kollagen im Körper beteiligt ist. Keratin ist Hauptbestandteil unserer Haare und Kollagen sorgt dafür, dass unsere Haare fest in der Kopfhaut verankert sind. Isst man demnach eine große Portion Porridge zum Frühstück, kann man nicht nur fettigen Haaren entgegenwirken, man wird nebenbei auch noch mit dickeren Haaren belohnt.

2. Nüsse

Der Irrglaube, dass Fettsäuren für unseren Körper generell ungesund sind, hält sich leider hartnäckig in unseren Köpfen. Dabei sind es nur die gesättigten Fettsäuren, die die wahren Übeltäter sind und vor denen wir uns ein bisschen in Acht nehmen sollten. Ungesättigte Fettsäuren, die beispielsweise in Nüssen oder auch Fisch enthalten sind, wirken sich positiv auf unseren Körper, speziell auch auf unsere Haare aus. Genau wie Haferflocken, enthalten sie jede Menge Zink. Außerdem sind sie reich an Kalzium und Magnesium. Mineralstoffe, die nicht nur das Haarwachstum fördern, sondern auch gegen fettige Haare helfen können.

3. Avocado

Die Avocado ist reich an Biotin, besser bekannt als Vitamin H – einer der wichtigsten Bausteine für gesunde Haare. Biotin hilft nicht nur dabei, die Talgproduktion ins Gleichgewicht zu bringen, sondern kräftigt auch unsere Haarstruktur von Grund auf. Davon abgesehen, enthalten Avocados viele ungesättigte (also gesunde) Fette, Mineralstoffe und Vitamine, die für schöne Haare und eine gesunde Kopfhaut notwendig sind.

4. Aprikose

Die Aprikose verwundert die meisten in unserer kleinen Liste wahrscheinlich am meisten. Aber die süßen Früchte können ebenfalls Wunder bei schnell fettenden Haaren bewirken. Das enthaltene Aprikosenkernöl sorgt nämlich für eine schützende Rückfettung unserer Kopfhaut. Diese macht das Haar nicht nur geschmeidig, sondern sorgt außerdem dafür, dass unsere Kopfhaut selbst weniger Talg produziert.

5. Hühnchen

Auch Hühnchen kann Abhilfe bei schnell nachfettenden Haaren schaffen. Das liegt vor allen an dem darin enthaltenen Vitamin B und E. Vitamin B regt die Stoffwechselvorgänge in der Haarwurzel an, kräftigt dadurch das Haar und reguliert die Talgproduktion. Vitamin E schützt es vor schädlichen Umwelteinflüssen, wie Sonneneinstrahlung. Liegt ein Mangel beider Vitamine vor, fettet das Haar nicht nur schneller nach, sondern wird auch brüchig und spröde. Vegetarier sollten deswegen viele Hülsenfrüchte und reichlich grünes Gemüse essen, um den Bedarf an Vitamin E und B zu decken.