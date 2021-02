Das Farbinstitut Pantone hat gewählt! Für 2021 stehen gleich zwei Trendfarben fest: Ultimate Grey und Illuminating. Zwei Töne die unterschiedlicher nicht sein können.

Wir verraten dir, wie die Farben am besten zur Geltung kommen.

Pantone-Farben: 2021 im Doppelpack

Normalerweise kürt das Farbinstitut nur eine Farbe des Jahres, doch dieses Mal entschied man sich für gleich zwei Pantone-Farben. Ultimate Grey und Illuminating sind zwei eigenständige Töne, die auch zusammen ein harmonisches Duo sind. Die beiden Farben sind “ein Ensemble mit einer ermutigenden Botschaft von Kraft und Hoffnung”, so das Farbinstitut. Ultimate Grey wirkt beruhigend und solide, und Illuminating ist ein Gelbton, der fröhlich und optimistisch wirkt.

Und o trägst du die Pantone-Farben am besten:

Als Monochromlook

Nichts strahlt mehr Power aus, als ein stilsicherer Monochromlook! Von Kopf bis Fuß in einer Farbe gekleidet, lässt jeden Alltagslook sofort chic aussehen. Das Gute an diesem Stil: Man kann die Silhouette durch spannende Schnitte und Formen unterschiedlich betonen. Ein Style für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen.

Als Farbkombi

Die Kombination der beiden Farben ist ein wahrer Hingucker. Das gedeckte Grau gepaart mit dem hellen Gelb ergibt einen modernen Street-Style-Look. Warum diese Kombi so gut funktioniert? Das „unspektakuläre“-Grau bekommt durch den knalligen gelben Farbton einen coolen Frischekick – ohne dadurch krass aufzufallen.

Als Understatement

Eine gelungene Alternative für all diejenigen, die sich erst noch an den Trend herantasten müssen. Kleine dezente Details in den Pantone-Farben können für einen großen Wow-Faktor sorgen! Egal ob als Accessoire oder als Nageldesign, die Pantone-Farben sind ein wahrer Eyecatcher und werten jeden Alltagslook im Nu auf.