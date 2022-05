Bei der Renovierung seines Hauses machte ein Mann aus den USA eine erstaunliche Entdeckung! Denn im Hohlraum einer Wand fand er ein McDonald’s-Menü aus dem Jahr 1959. Das Spektakuläre daran war aber etwas ganz anderes.

Denn die darin enthaltenen Pommes waren noch ziemlich gut erhalten – und das nach 63 Jahren.

McDonald’s-Menü aus den 50ern in Zwischenwand gefunden

Vor einigen Jahren hat sich ein Ehepaar aus den USA ein Häuschen in der kleinen Stadt Crystal Lake in Illinois gekauft. Die beiden haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Immobilie zu renovieren – und zwar Raum für Raum. Da ist es auch keine Seltenheit, dass man verlorene Schätze oder gar Skelette findet. Oder aber man stößt einfach auf ein altes McDonald’s-Menü in der Zwischenwand, das ein Bauarbeiter dort vergessen haben könnte.

An sich nichts Ungewöhnliches. Wenn das Fast-Food jedoch aus dem Jahr 1959 stammt, dann kann man es durchaus als besonders bezeichnen. Genau das ist Rob aus den USA passiert. „Als ich eine Armatur im Badezimmer entfernte, bemerkte ich ein Stück Stoff, das hinter dem Putz klebte“, erinnert sich der US-Amerikaner. „Ich zog es heraus, um es meiner Frau zu zeigen. Es war zusammengeknüllt und wir konnten erkennen, dass noch etwas anderes darin war.“

Das neugierige Paar befürchtete schon Schreckliches in dem Stofftuch zu finden, war schlussendlich aber ziemlich erleichtert über den Fund. „Wir fanden eine alte McDonald’s-Tüte und Pommes“, so Rob. Ein Foto davon teilte er auf Reddit.

Pommes waren noch „knusprig und intakt“

Das Unheimlichste an der Geschichte ist aber wohl die Tatsache, dass die Pommes, die sich in der Tüte befanden, noch ziemlich gut erhalten waren. Zur Erinnerung: Das Fastfood befand sich ganze 63 Jahre lang hinter der Wand! In der „Today Show“ erzählt der Finder: „Scheinbar hatte jemand sein Lunch versehentlich in der Wand vergessen. Die Pommes waren zwar etwas braun, aber noch immer intakt. Dass die nach all der Zeit nicht voll vergammelt waren, fand ich noch unappetitlicher!“

Gegenüber dem Mirror verriet Rob, dass die Pommes sogar noch „ziemlich knusprig“ waren. Zählt man eins und eins zusammen, dann kommt man zu der Vermutung, dass jemand das Fast-Food-Menü während dem Bau des Hauses im Jahre 1959 vergessen hatte. Eindeutige Hinweise kommen hierbei auch von Robs Schwiegermutter. Denn sie erinnert sich noch ganz genau, in ihrer Kindheit Cheeseburger für 19 Cent pro Stück gegessen zu haben, die exakt das gleiche Logo hatten.

Und tatsächlich: Bevor die Kultfigur Ronald McDonald im Jahr 1969 auf dem Verpackungspapier zu sehen war, zierte das Original-Maskottchen Speedee die Speisen in dem Fast-Food-Laden. Genauso wie auf der Tüte, die Rob in seiner Wand gefunden hat.