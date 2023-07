Anxiety, Trennungen, Band-Ausstieg: Bei dem ersten Interview von Zayn Malik nach sehchs Jahren Pause war wirklich kein Thema Tabu. Denn der Musiker startet sein Comeback – und will offenbar ein für alle Mal Gerüchte klären.

Dazu gehört auch die Beziehung zu seiner Ex Gigi Hadid.

Zayn Malik ist zurück!

Zayn Malik sorgte bei vielen von uns wohl für den ersten großen Herzschmerz des Teenie-Daseins als er im Jahr 2015 seinen Rücktritt aus „One Direction“ bekanntgab. International sorgte die Nachricht für Entsetzen und Trauer; bis heute hoffen Fans noch auf eine Reunion der Band, die ein Jahr nach Zayns Austritt eine Pause verkündete.

Mittlerweile machen alle Bandmitglieder selbst Musik. Auch Zayn, der sich nach einer Solokarriere in den vergangenen Jahren eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, ist jetzt bereit für sein großes Comeback. Ende Juli erscheint seine erste Single seit 2021; ein Album soll folgen. Und zu so einem Neustart gehört eben auch ein bisschen Promotion. Für Zayn der perfekte Zeitpunkt, um mit einigen Gerüchten und Aufregern der vergangenen Jahre aufzuräumen.

„Wir waren fünf Jahre lang jeden Tag zusammen und hatten einander satt, wenn wir ganz ehrlich sind“

Im Podcast „Call Her Daddy“ wollte er deshalb scheinbar wirklich alles klären – und brachte einige Enthüllungen. So spricht der 30-Jährige etwa über die Zeit kurz vor seinem Austritt aus der Band und enthüllt: es war höchste Zeit. „Wir waren fünf Jahre lang jeden Tag zusammen und hatten einander satt, wenn wir ganz ehrlich sind“, so Zayn. „Ich blicke jetzt viel positiver darauf zurück, als ich es getan habe, als ich gerade gegangen war. Es waren großartige Erfahrungen, ich hatte eine tolle Zeit mit ihnen, aber wir waren einfach am Ende.“

In dem Interview spricht er auch über seine Anxiety und schildert, wie der Umgang für ihn in seinem privaten und beruflichen Leben ist. „Ich habe das Gefühl, dass die Menschen seit Generationen dieses Gefühl haben und nicht wirklich in der Lage waren, es zu benennen… aber wir überwinden es.“ Seit er Vater ist, hat sich der Umgang damit aber stark geändert. Denn jetzt versuche er vor allem, „ein gutes Beispiel“ für seine Tochter zu sein. „Das ist der Grund, warum ich überhaupt dieses Interview gebe. […] Ich habe früher eine Menge Anxiety gehabt wenn ich solche Gespräche führen musste in so einer Umgebung. Und ich möchte, dass sie [Anm. seine Tochter] mich anschauen kann und sagen kann: ‚Hey, mein Dad macht das! Er ist der Mann, er ist cool‘.“

Kam es wirklich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung?

Die mittlerweile zweijährige Tochter Khai stammt aus der Beziehung zu Zayns Ex Gigi Hadid. Mittlerweile sind die beiden getrennt. Rund um die Trennung im Jahr 2021 und den Beginn des Co-Parenting kam es immer wieder zu Schlagzeilen. Zayn postete auf Twitter etwa ein Statement zu einer hitzigen Auseinandersetzung, die er offenbar mit einem Familienmitglied von Gigi hatte. Das Familienmitglied sei einfach in das gemeinsame Zuhause gekommen, als Gigi nicht da war. Wie sich herausstellte handelte es sich bei der Person um Gigis Mutter Yolanda. Sie warf dem Sänger sogar vor, dass er bei der Auseinandersetzung gewalttätig wurde. Anschuldigungen, gegen die sich Zayn klar aussprach.

Yolandas Anschuldigungen vor Gericht wollte er jedoch nicht anfechten. Warum, erzählt er in dem Podcast. „Ich neige nicht dazu, mich einzumischen, wenn Leute online etwas sagen, egal ob es etwas mit mir zu tun hat oder nicht. Denn für mich ist das Wertvollste, was ich im Leben habe, Zeit, und in einem toxischen Umfeld braucht man so viel Zeit, um sich zu erklären und zu rechtfertigen, dass ich mich einfach zurückhalte.“ Auch bei den öffentlichen Anschuldigungen, die für Schlagzeilen sorgten, wollte Zayn die Dinge eigentlich privat klären.

@callherdaddy Zayn opens up about the 2021 incident and more in this weeks episode of Call Her Daddy. @Spotify @Spotify Podcasts ♬ original sound – Call Her Daddy

Zayn Malik spricht über Co-Parenting mit Gigi Hadid

„Ich wusste, wie die Situation war, ich wusste, was passiert ist, und die Leute, die involviert waren, wussten auch, was passiert ist, und das ist alles, was mich wirklich interessiert hat“, so der Sänger. „Wenn irgendjemand, der bei klarem Verstand ist, sich die Situation ansehen würde, könnte man, glaube ich, respektieren, dass ich einfach keine Aufmerksamkeit auf irgendetwas lenken wollte, verstehst du? Ich habe nicht versucht, mit ihr in ein negatives Hin und Her zu geraten.“

Eine Entscheidung, die er vor allem auch zum Schutz seiner Tochter getroffen hat. Denn Zayn weiß: Khai wird einmal alles nachlesen können. „Ich glaube, ich bin damit auf die beste Weise umgegangen. Auf eine freundschaftliche, respektvolle Weise, und das ist alles, was gesagt werden muss“, schildert er. „Wenn etwas in der Familie passiert, behalte ich das lieber für mich. Man braucht nicht ein ganzes Publikum von Leuten und Meinungen, denn es ist schon schwer genug, zwischen zwei Personen zurechtzukommen.“

Was genau hinter den Kulissen passiert ist, will er also nicht detailliert erklären. Doch so viel scheint klar zu sein: zwischen Zayn und Gigi gibt es klare Vereinbarungen und ein harmonisches Co-Parenting. Sie teilen sich das Sorgerecht; eine Sache, die dem Musiker extrem wichtig ist. „Ich kümmere mich sehr aktiv um mein Kind bei jeder Gelegenheit die ich habe“, so Zayn.